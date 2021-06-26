بوسي شلبي تلتقي محمد منير صدفة في أسوان: «اطمنوا عليه زي القمر»

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر «إنستجرام» فيديو لها، في مطار أسوان، بعد مغادرتها لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث التقت صدفة خلال تواجدها في المطار الكينج محمد منير.

وقالت بوسي: «أحلى صدفة، الواحد يجي أسوان ويشوف صدفة الكينج بتاعنا الذي نفخر به وبنحبه، أحب أطمنكم عليه زي القمر أهو».

أول ظهور للكينج عقب شائعة مرضة

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، منتصف يونيو، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها برفقة الـ«كينج» محمد منير في أول ظهور له عقب شائعة مرضه، وعلقت عليها قائلةً: «كينج في صوتك وكينج في حوارك وكينج في شخصيتك، ومهما مين كان إيه إنت الكينج يا كينج بحبك وبحترمك وبنتشرف بيك يا ابن مصر يا أصيل.. الله يديك الصحة ويخليك لينا».

الكينج يطرح أغنيته الجديدة

وطرح محمد منير، منذ أيام قليلة، أغنيته الجديدة «الباقي من أصحابي»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.