محمد الإتربي يكشف لـ«الوطن » تفاصيل الخطط التوسعية لبنك مصر

لم يكن هدف طلعت باشا حرب فى 1920 عندما اتخذ قراره بإنشاء بنك «مصر» جذب المزيد من شرائح العملاء، بل اتخذ من البنك أسلوباً ونهجاً لتعزيز الادخار القومى وتوجيهه فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليؤسس أول بنك مصرى يؤسسه ويمتلكه المصريون بالكامل، ويستمر أبناء طلعت حرب فى ملء دولاب إنجازات بنك مصر وحصاد حوالى 50 جائزة كشهادات ثقة وقّعها العالم من مؤسسات دولية عن أداء بنك مصر خلال العام الماضى وصموده ودعمه للاقتصاد فى ظل تداعيات جائحة كورونا.

التقت «الوطن» بمحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، لاستعراض رؤية البنك للفترة المقبلة وتوسعاته المخططة على كافة الأصعدة.

على الرغم من تفاقم تداعيات جائحة كورونا خلال 2020 كيف تمكّن البنك من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالى 2019-2020؟

- بالفعل، تمكّن بنك مصر من تحقيق نمو فى صافى أرباحه بنسبة 28.5% ليرتفع صافى الربح من 8.602 مليار جنيه خلال العام المالى 2018-2019، إلى 11.054 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020، كما شهدت ودائع البنك ارتفاعاً بنسبة 24.4% لتسجل 927.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 745.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، كما شهدت قروض البنك للعملاء نمواً بنسبة 23.4% لتسجل 335.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقارنة بـ271.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

عانت المؤسسات الاقتصادية، عالمياً ومحلياً، من تداعيات جائحة كورونا خلال 2020، وشهدت أرباح البنوك تراجعاً بنسبة 29%، فما توقعاتكم حول أرباح البنوك المصرية خلال 2021 فى ظل نمو المخصصات بنسبة 2.04% خلال الربع الأول من العام الحالى؟

- على الرغم من تراجع صافى أرباح القطاع المصرفى خلال العام الماضى فإنه تمكن من الصمود أمام الجائحة مقارنة بقطاعات مصرفية فى العديد من دول العالم، كما عززت الأزمة من توجُّه الأفراد لاستخدام المعاملات الإلكترونية.ومن المتوقع أن يشهد صافى أرباح القطاع المصرفى نمواً خلال العام الحالى، خاصة بعد تعافى ميزانيات البنوك من صدمة زيادة مخصصاتها كإجراء احترازى للحد من تداعيات جائحة كورونا، بينما ستشهد ميزانيات البنوك تعافياً تدريجياً خلال العام الحالى. وعلى صعيد بنك مصر فإنه تمكّن من تحقيق نمو فى صافى أرباحه خلال العام المالى 2019-2020، رغم تأثير تداعيات جائحة كورونا على النصف الثانى من العام المالى الماضى، متوقعاً ارتفاع معدلات النمو خلال ذلك العام بمعدلات أعلى من العام السابق، خاصة بعد تفضيل كثير من الأفراد استخدام الخدمات والمنتجات الرقمية.

تُعد السوق الأفريقية من أكثر الأسواق جذباً للاستثمار والتصدير، وفى ظل التوجه الرئاسى نحو دعم وتنمية القارة الأفريقية، فهل تستحوذ القارة السمراء على جزء من الخطط المستقبلية لبنك مصر؟

استثمارات مباشرة للبنك في أفريقيا..وتأسيس شركة بالتحالف مع عدد من البنوك وقطاع الأعمال لدعم التصدير لأسواق القارة السمراء

- بالتأكيد، بدأ بنك مصر خطته فى تعزيز وجوده فى الدول الأفريقية منذ عدة أعوام، حيث أصبحت القارة محطاً لأنظار العالم، سواء على صعيد الاستثمار المباشر أو التصدير لدول أفريقيا، التى تُعد سوقاً كبيرة بحاجة لكثير من السلع والخدمات، وتتمتع مصر بمركز جغرافى هائل يجعلها من أكثر الدول قدرة على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فى القارة السمراء، كما تُعد مصر شريكاً فى تنمية القارة الأفريقية فى ظل دورها ومكانتها على المستويين الإقليمى والاقتصادى. وتلعب البنوك دوراً رئيسياً فى عمليات التمويل وتحويل الأموال، كما ستعزز البنوك من دورها فى إصدار الضمانات المالية للمستثمرين والتجار تشجيعاً على دخولهم وتوسعهم فى السوق الأفريقية، كما يستهدف بنك مصر فتح فروع جديدة فى عدد من الدول الأفريقية فى الفترة المقبلة، سيبدأها البنك بالتوسع فى ساحل العاج من خلال تحويل مكتب تمثيل البنك إلى فرع كبير يقدم كافة الخدمات المصرفية والمالية، وحصل بنك مصر بالفعل مؤخراً على موافقة البنك المركزى المصرى، وفى انتظار موافقات الجهات الرقابية فى ساحل العاج، ومن المستهدف أن تتم عملية تحويل المكتب إلى فرع قبل نهاية العام الحالى.

جيبوتي وساحل العاج على رأس توسعاته الخارجية

كما يستهدف بنك مصر افتتاح فرع فى جيبوتى، حيث انتهى من دراسة السوق هناك، وفى انتظار موافقات الجهات الرقابية فى مصر وجيبوتى للبدء بالعمل فوراً خلال الفترة المقبلة، ويعمل بنك مصر حالياً على فتح فروع فى كل من تنزانيا والصومال وكينيا، وذلك بخلاف الفروع المراسلة لبنك مصر فى معظم الدول الأفريقية، كما يشارك بنك مصر فى تأسيس شركة مع قطاع الأعمال، وبالتعاون مع عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بهدف تشجيع التصدير لأفريقيا فى كثير من المجالات من خلال عدة طرق.

بخلاف الدور المصرفى للبنك من إقراض وتمويل مشروعات، وتقديم باقة من أفضل الأوعية الادخارية لعملاء البنك، هل يستهدف بنك مصر الاستثمار المباشر فى الفترة المقبلة؟

- يستهدف تحالف بين بنوك مصر، والأهلى المصرى، والقاهرة الذى أسفر عن تأسيس شركة النيل للاستثمار من عدة سنوات إعادة نشاط الشركة وتعزيز مساهمتها للاستثمار فى مشروعات بشكل مباشر فى السوق الأفريقية فى عدة مجالات حيوية.

بنك مصر يعتزم تأسيس صندوق استثمار جديد في قطاع الصحة

بعد تأسيس بنك مصر صندوقاً للاستثمار العقارى كإحدى الأذرع الاستثمارية للبنك، هل يعتزم البنك تأسيس صناديق أخرى؟

- يعتزم بنك مصر تأسيس صندوق جديد للاستثمار فى قطاع الصحة، سواء داخل مصر أو فى السوق الأفريقية، من خلال شركة «مصر كابيتال» الذراع الاستثمارية لبنك مصر، وبدأ البنك باتخاذ خطوات فعلية فى عملية التأسيس.

ويعد القطاع الطبى من القطاعات التى تأثرت بصورة كبيرة من جائحة كورونا، حيث اضطرت الكثير من الشركات لتغيير استراتيجيات التعامل، كما قامت الصيدليات بتغيير نسب المخزون والمبيعات لديها بتقليل نسب مستحضرات التجميل، والاعتماد بشكل كبير على الأدوية والعقاقير والمطهرات، فضلاً عن تأثير الوباء على السياسة الشرائية والبيعية لمعظم الشركات.

وبلغ معدل النمو السنوى للتسهيلات الممنوحة لعملاء نشاط الأدوية والرعاية الصحية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر نحو 44% مقارنة بمارس 2020، كما أن حجم تمويلات بنك مصر لنشاط الأدوية والرعاية الطبية بقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بلغ نحو 4.1 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.

ويستحوذ نشاط الأدوية والرعاية الصحية على 2.5 مليار جنيه من إجمالى تمويلات البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يستحوذ نشاطا الأدوية والرعاية الصحية على نحو 6.3% من إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر حتى نهاية مارس 2021.

الجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى سمح للبنوك بإضافة مساهماتها فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Funds of Fund) والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من نسبة الـ25% المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، فى تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها فى رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار فى هذه الشركات.

الاستثمارات المالية

حققت محفظة الاستثمارات المالية ببنك مصر نمواً بنسبة 45% خلال العام المالى السابق، لتصل إلى 556 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 385 مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه. وارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المباشرة وغير المباشرة بالبنك لنحو 179.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 155.2 مليار جنيه فى يونيو 2019، بزيادة بنحو 24.1 مليار جنيه.