روائي: حجز 112 ألف تذكرة بمعرض الكتاب خبر أسعد الجميع

قال الدكتور أسامة الشاذلي، روائي، إنه وبعد مرور أكثر من عام ونصف على ظهور فيروس كورونا بدأت الحياة في العودة إلى طبيعتها ما دفع الدولة إلى تدشين المعارض والمؤتمرات والبطولات الدولية في مصر، لافتا إلى أن حجز 112 ألف تذكرة دخول لمعرض الكتاب 2021 هو خبر جيد وأسعد جميع المشاركين.

وأضاف «الشاذلي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى تدشين منصة خاصة بالمعرض عليها كل الناشرين المشاركين في المعرض بعناوينهم والمعلومات والكتب الخاصة بهم، كما أن دور المنصة تسهيل عملية وصول الزائر إلى المعرض، ويمكنه التجول من خلال المنصة في كل صالات العرض ودور النشر المختلفة المشاركة في المعرض، كما يتسنى للزائر حجز تذاكر للمعرض بحد أقصى 4 أفراد، وسيصله «بار كود» يسمح له من خلاله بدخول للمعرض

وأوضح أنه سيشارك في المعرض بأحد الكتب الجديدة، كما وسيشارك أيضا في المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل هيئة المعرض للحديث مع جمهوره حول روايته الجديدة، «دي فرصة لطيفة لعرض الرواية، وجماهير التواصل الافتراضي هيكون بيني وبينهم تواصل أفضل من الندوات اللي كان بيتم عقدها من قبل».

وأكد أنه يجب اتخاذ إجراءات وقرارات مهمة للمساعدة في عدم تزوير وبيع الكتب الجديدة التي يتم عرضها بمعرض الكتاب، حيث إن الروائيين وأصحاب دور النشر المختلفة دائما ما يخسرون الكثير بسبب سرقة حقوق النشر، «المشكلة أننا بنطارد شبح مفيش كيان نقدر نقول أنه متهم، ومفيش إجراء قانوني ممكن يتاخد ضد شبح».