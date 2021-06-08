معرض الكتاب 2021.. أبرز تفاصيل الدورة الـ52

ناقشت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ورئيس اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، في اجتماعها مع الدكتور هيثم الحاج علي ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين، الترتيبات الخاصة بتنظيم الدورة 52 للمعرض الذي يقام تحت شعار «في القراءة حياة» خلال الفترة من 30 يونيو الحالي حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وجرى التوافق على أبرز ملامح معرض الكتاب 2021 إلى ما يلي:

1. زيادة عدد أيام إقامة المعرض عن كل عام ليصل إلى 15 يومًا بدلًا من 12 يومًا وذلك حرصًا على دعم صناعة الكتاب وصناعة النشر.

2. يقام المعرض بالتنسيق مع عدة جهات (وزارات الدفاع والداخلية والصحة ومحافظة القاهرة) مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

3. تطبيق نظام الحجز الإلكتروني للتيسير على رواد المعرض حسب الطاقة الاستعابية المقررة.

4. إقبال كبير من الناشرين على المشاركة وتجاوز عدد دور النشر 700 ناشرا مصريا وأجنبيا إضافة إلى التوكيلات.

5. وزيرة الثقافة وجّهت بإطلاق مبادرة (ثقافتك كتابك) خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة، على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها.

6. جميع أنشطة المعرض افتراضية وسيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب.

7. استخدام تكنولوجيا حديثة للتحكم في عدد الرواد يوميا طبقًا لمعاير الصحة والطاقة الاستعابية المقررة، إضافة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة والتعقيم وارتداء قناع الوجه والحفاظ على مسافات التباعد.

8. بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب التنسيق مع مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الشريك الاستراتيجي، لإجراء التجهيزات الخاصة بالدورة الـ52، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، حيث يتابع رئيس هيئة الكتاب التجهيزات لاستقبال العارض والجمهور.