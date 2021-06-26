شكري: نسعى للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد إثيوبيا

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عما تتنظره مصر من مجلس الأمن في ملف السد الإثيوبي، موضحا «نسعى إلى الوصول إلى الهدف الخاص بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل السد، كما أن الطلب سوف يدور حول هذا الأمر»، وذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون».

وأضاف «شكري»، أن مصر تأمل في أن يصدر عن مجلس الأمن ما يؤكد ضرورة تحقيق هذا الهدف، وأن يتحقق من خلال إطار أفريقي أممي، معزز من المراقبين، وأن يُتاح للرئاسة الأفريقية والسكرتير العام للأمم المتحدة الاستعانة بالمراقبين والآليات التي في متناول أيديهم، للمساعدة في وضع الحلول للمشاكل العالقة في طرح المقترحات التي تُخرج من الأزمة وتؤدي إلى التوصل إلى اتفاق.

وأردف وزير الخارجية، أن تواجد هذه الأطراف من شأنه أن يوضح للمجتمع الدولي بشكل مباشر إلى أي مدى أظهرت مصر والسودان مرونة وأبدت كل ما تستطيع لتيسير الأمور بالنسبة للجانب الإثيوبي، وبالمقابل نأمل أن يتحول الجانب الإثيوبي من التعنت إلى القبول والدخول في هذا الاتفاق.

وأكد شكري، أن دائما في مجلس الأمن أقوى الآليات هي القرار، فهو أقوى من أي شيء، ويتدرج الأمر إلى بيان رئاسي ثم بيان صحفي، وأي من هذه الأطروحات ستكون لها أثر.