«التعليم» توفر شرحا للمقررات الدراسية لطلاب الثانوية العامة «فيديو»

وفرت قناة «مدرستنا 2 التعليمية» التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الفيديوهات التعليمية لطلاب الثانوية العامة 2021، لشرح بعض المقررات الدراسية، حيث قدمت القناة شرحا تفصيليا لبعض استخدامات «Relative clauses» من حلقة «الخلاصة أن» في مادة اللغة الإنجليزية.

وأضافت القناة، أنه يمكن للطلاب معرفة كيف يمكن تركيب جهاز الجلفانومتر وكيف يتم حساب حساسية الجلفانو، من حلقة «الخلاصة أن» في مادة الفيزياء.

وأوضحت القناة: «تناول كثير من العلماء موضوع شخصية الإنسان، حيث توجد أربع نظريات للشخصية، واحدة منها هي نظرية الأنماط، وترجع هذه النظرية للعالم الإغريقي (أبقراط)، مقدمة شرحاً تفصيليلاً عن أنماط الشخصية من وجهة نظر العالم (أبقراط)، فى الباب الثالث (باب الشخصية)، لمادة علم النفس».

وتابعت أنه اكتشاف الهرمونات مر بعدة مراحل مع اكتشاف العلماء لها، موضحة أسماء بعض العلماء مع اكتشافهم، من خلال فيديو تعليمي، من درس «التنسيق الهرموني»، في مادة الأحياء، في حلقة من حلقات برنامج «الخلاصة أن».

وطرحت سؤالاً في فيديو تعليمي حول تحديد صلاحيات مؤسسات الدولة التنظيمية، وبعض الأسئلة بعنوان «اختر الإجابة الصحيحة»، في مادة الجغرافيا، في حلقة من حلقات برنامج «اسأل؟ .. نجاوب».

وكشفت أن عن أهم المقومات الجغرافية التي تساعد على تحقيق التجانس السكاني ووفرة الإنتاج المعدني لأي دولة، من خلال بعض الأسئلة مع الشرح، من سؤال «اختر الإجابة الصحيحة» من حلقة «اسأل؟ .. نجاوب»، في مادة الجغرافيا.