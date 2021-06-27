«التعليم» توفر كورسات مجانية لتعلم الإسبانية والإيطالية والألمانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد عرض برامج «تعلم» لتعلم اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية، للأسبوع الثالث مع الإعادة، على قناة «مدرستنا»، مشددة على الطلاب بضرورة متابعتها والاستفادة منها.

وحثت قناة «مدرستنا» طلاب المرحلة الإعدادية على التعرف على أسماء أفراد العائلة باللغة الأسبانية، وهى الـ «Miembros De La Familia»، في ضوء المستوى الأول، من حلقات «تعلم» في اللغة الأسبانية، والتدريب على ترجمة الكلمات حسب الصورة المرفقة لكل كلمة.

وحثت القناة الطلاب على التعرف على الحروف الأبجدية باللغة الفرنسية، وعلى طريقة النطق والترتيب الصحيح لهم، من خلال سؤال «Complète l` alphabet»، من حلقة «تعلم»، في مادة اللغة الفرنسية، من خلال فيديو تعليمي.

وأكدت أن اللغة الأسبانية تمتلك نطقا خاصا لحروفها، وحثت الطلاب على التعرف على طريقة نطق بعض الحروف في اللغة الأسبانية، مع أمثلة لكلمات مختلفة لتوضيح الفرق، وذلك من خلال فيديو تعليمي، من حلقة برنامج «تعلم» في مادة اللغة الإسبانية.

وشددت القناة على الطلاب بضرورة مراجعة معاني بعض الهوايات باللغة الألمانية، من خلال سؤال «Was passt zusammen؟»، أي «ما هو المُناسب لي!»، ومشاهدة الهوايات مع الصور التي تُعبر عنها من خلال فيديو تعليمي من حلقة «تعلم» في مادة اللغة الألمانية.

كما حثت قناة «مدرستنا» الطلاب على التعرف على سؤال «Erganze das Verb in der richtigen Form»، وهو يعني «كمل الفعل بشكل مُناسب»، مع إجابته والشرح، من خلال فيديو تعليمي، من حلقة «تعلم» في مادة اللغة الألمانية.