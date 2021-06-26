«التعليم» توفر أسئلة وإجابات امتحان الثانوية العامة التجريبي بـ3 لغات

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسئلة الامتحان التجريبي الثالث في مادة اللغة الأجنبية الأولى والرياضيات فرع التفاضل والتكامل على موقعها الإلكتروني بإجاباتها، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الاطلاع على الامتحان من خلال هذا الرابط.

وذكرت الوزارة، أن الامتحانات التجريبية عُقدت بنظام الأسئلة الاختيارية التي تعتمد على الفهم، ولا توجد أي أسئلة مقالية، لافتة إلى أن الامتحان التجريبي الثالث يعتبر التجربة النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وأضافت الوزارة، أنه تم توفير أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي الثالث اعتباراً من أول أيام الامتحان على موقعها الإلكتروني حتى يتثنى لجميع الطلاب الاطلاع عليها، مشيرة إلى أنه يُجرى حالياً دراسة التجربة الثالثة من جميع النواحي للوقوف على أبرز الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021.

«شوقي»: لا يوجد تحسين في امتحانات هذا العام

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تُعقد ورقياً على البابل شيت وإلكترونياً على جهاز التابلت، مؤكداً أن الامتحانات ستُعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه تم توفير الكثير من المراجعات في مختلف المواد لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات الجديد.

«التعليم»: الامتحانات ستعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الامتحانات ستُعقد بجداول مختلفة لطلاب الشعبة العلمية عن الشعبة الأدبية، ولن يوجد تحسين في الامتحانات لهذا العام، لأن تطبيق التحسين يحتاج إلى تغيير في قانون التعليم، مشيراً إلى أن الامتحانات ستعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يجرى التنسيق مع العديد من المؤسسات العاليمة لوضع أسئلة الامتحانات النهائية، موضحاً أن الامتحانات لا تحتوي على أي أسئلة تعجيزية، وعلى الطلاب الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع مصادر التعلم.