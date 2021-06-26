حنين حسام.. من غرف الشات بـ«لايكي» إلى زنزانة الآداب بسجن القناطر

حنين حسام نجمة تيك توك اشتهرت بفيديوهات الرقص على منصة تيك توك وأسست الوكالة على لايكي، واستمرت في الأعمال المشبوهة حتى سقطت في أجهزة الأمن وصدر بحقها حكم قضائي من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن حنين حسام 10 سنوات غيابيًا، وغرامة 200 ألف جنيه لكل من المتهمين بتهمة الإتجار بالبشر.

غرفة الشات المغلقة

عبر عمل إعلان لتطبيق مشبوه، دعت حنين حسام الفتيات للدخول إلى شات في غرف مغلقة مع شباب، مقابل مبالغ مالية بالدولارات، مقابل ما تحققه من مشاهدة، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، كما وجهت إليها النيابة تهمة تشجيع المراهقات والفتيات على بث مقاطع مصورة مشابهة والهروب من العدالة والتخفي وتشفير الهواتف المحمول وكذلك الحسابات عبر التطبيقات المختلفة، والقيام بأعمال تتنافى مع الآداب العامة، وقيم المجتمع المصري، واستغلال حالة الضعف الاقتصادي، وحاجة الفتيات للعمل، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة خلال فترة كورونا.

تأسيس الوكالة

وساقت النيابة العامة، الأدلة على التهم المنسوبة بحق المتهمين، عندما قدمت المتهمتان إلى محكمة الجنايات، أن حنين حسام استحدثت طرقاً جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري للإضرار به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم بحسن النية، إلى شرور الأفعال، بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية، ونشرت حنين حسام مقطع فيديو مُصوَّرًا أذاعته عبر حسابها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها «الوكالة» أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث.

دعوة الفتيات

ووجهت حنين حسام، دعوة مباشرة للفتيات، لارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة، وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك، بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات على ما دعت إليه؛ لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعياً وراء الربح