سعر تذكرة دخول معرض الكتاب وكم مرة يمكن استخدامها؟.. ينطلق 30 يونيو

أعلنت وزارة الثقافة التفاصيل الكاملة للدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي سيقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتجري وزارة الثقافة استعدادات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة للدورة الجديدة من معرض الكتاب، والتي ستنطلق فعالياتها خلال الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

ويهتم كثيرون بمعرفة كيفية دخول المعرض، وهو ما تستعرض تفاصيله السطور التالية التي تتناول سعر التذكرة وكم مرة يمكن استخدامها.

تذاكر معرض الكتاب

- تذاكر معرض الكتاب 2021 هذا العام مجانية دون مقابل.

- يمكن الحجز إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية لمعرض الكتاب من خلال هذا الرابط، ثم الضغط على «احصل على التذكرة الآن».

- قم بإدخال بعض البيانات الأساسية، مثل الاسم الأول واسم العائلة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعمر والجنس والنوع وتاريخ حجز التذكرة.

- يتم إدخال الرقم القومي لإتاحة الفرصة للأطفال دون السن، للتقدم للحصول على تذكرة زيارة المعرض، أما الأطفال دون الـ10 سنوات يكون لهم الحق في الدخول مع ذويهم دون حجز مُسبق.

- بعد إتمام عملية حجز التذكرة يتم إرسال التذكرة بعد حجزها على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف عن طريق واتساب، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

مرات استخدام تذكرة معرض الكتاب

وانتشرت بعض الأحاديث حول إمكانية استخدام التذكرة لعدة مرات، ولكن هذا ليس صحيحًا، فتعد التذكرة تمكن الشخص من دخول المعرض لحاجزها فقط مرة واحدة في تاريخ حجزها فقط المحدد به التاريخ وبوابة الدخول.

- بالنسبة لكبار السن وذوي الهمم لهم الحق في دخول المعرض بعد الحجز الإلكتروني بمرافق دون حجز مسبق للمرافق.

الحد الأقصى لحجز التذاكر

ويكون الحد الأقصى للحجز من قبل شخص واحد 4 تذاكر لكل رقم هاتف، سواء في يوم واحد أو على مدار مدة المعرض.

ومن المقرر أن تبدأ مواعيد الدخول على مدار إقامة المعرض، يوميا من 10 صباحا حتى 10 مساءً عدا يوم الجمعة؛ حيث تبدأ الزيارة في الواحدة ظهرا وتنتهي في العاشرة مساءً، بطاقة استيعابية 100 ألف زائر يوميًا.