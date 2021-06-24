«دعدور» يستقبل رئيس جامعة الأزهر لمناقشة تدريب طلبة الطب

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له، في زيارة رسمية لجامعة دمياط اليوم الخميس، في إطار توطيد أوجه التعاون المختلفة بين جامعة دمياط وجامعة الأزهر، وترسيخًا للتقاليد الاجتماعية الأصيلة بتبادل زيارات رؤساء الجامعات.

رئيس جامعة دمياط يلتقي الطلاب الوافدين الحاصلين على درجات علمية

دعدور : زيارة رئيس جامعة الأزهر هي الأولى من نوعها

ورحب دعدور بالدكتور محمد حسين المحرصاوي والوفد المرافق له مؤكدًا أن جامعة دمياط تشرفت بهذه الزيارة، متمنيًا ألَّا تكون الأخيرة لما لها من جليل الأثر على المستوى الأكاديمي والاجتماعي والتنويري والتي تعمل على تعزيز الدور المجتمعي لكل من جامعة دمياط وجامعة الأزهر.

بداية من السبت.. منع زيارة المرضى في مستشفى الأزهر بدمياط

مستشفى كلية الطب على مساحة 27 ألف متر

وتناول اللقاء الذي يأتي ضمن الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجامعتين تعزيز سبل التعاون المشترك وعلى رأسها تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بشأن تدريب طلاب كلية الطب بالجامعة بمستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى كلية الطب بالجامعة المخصص لها مساحة 27 ألف متر مربع بالحي الرابع والجاري العمل بها وبدأت في وقت سابق أعمال الجسات لها، والذي تم أيضًا تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لها ضمن الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2021/2022.

المحرصاوي: جامعة الأزهر تضع كافة إمكانياتها لخدمة جامعة دمياط

وأكد المحرصاوي حرص جامعة الأزهر على وضع جميع إمكانيات الجامعة بكلياتها ووحداتها المختلفة لخدمة جامعة دمياط، كما عقد دورات وندوات تثقيفية الفترة القادمة بجامعة دمياط والتي من شأنها التعريف وتثقيف شباب الجامعة بالقضايا المعاصرة، الأمر الذي لاقى قبول الدكتور السيد محمد دعدور مؤكدا أن جامعة دمياط لن تجد لعقد تلك الدورات والندوات أفضل من جامعة الأزهر بقاماتها العلمية والدينية الشامخة وباعتبارها المؤسسة الدينية العلمية الإسلامية العالمية الأكبر في العالم وأقدم جامعات العالم.

ضم الوفد المرافق للمحرصاوي كل من: «الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري - الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والمشرف العام على المستشفيات الدكتور محمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر فرع البنات ، العدل أحمد القاضي مدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر ،الدكتور عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة،الدكتورغانم السعيد عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرةو الدكتور محمود فاروق ميدان عميد كلية طب بنين بدمياط و الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنات بدمياط و الدكتور عصام طمان وكيل كلية طب بنين دمياط للدراسات العليا والبحوث».

اقرأ المزيد:-

جامعة دمياط تعتمد نقل وزير النقل السابق للعمل بكلية الهندسة

رئيس جامعة الأزهر يطالب بسرعة العمل للانتهاء من ملف التحول الرقمي

«دينية» النواب توصي بزيادة موازنة جامعة الأزهر