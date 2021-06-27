أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-6-2021 في مصر: كيلو الأوراك بـ33 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للدواجن أسعار الدواجن وفق التعاملات الصباحية التي صدرت صباح اليوم الأحد الموافق 27 يونيو الجاري، وذلك بعد أن شعدت الثروة الداجنة حالة من التذبذب في كل الأنواع على مدار الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

«سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقر في المزرعة عند سعر تراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 إلى 32 جنيهًا»، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد رئيس الشعبة، أن سعر كيلو الساسو سجّل 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، بينما سجلت الدواجن البلدي في المزرعة نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

واستكمل، أن سعر الدواجن الرومي اليوم وصلت 45 جنيها للكيلو في السوق المحلية، بينما وصل سعر البط اليوم إلى 45 جنيهًا للكيلو، ويصل سعر البط الأبيض إلى 32 جنيها، بينما استقر سعر البط المسكوفي عند 45 جنيها.

ونوه «عبدالعزيز»، إلى أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة سجل نحو 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

خطورة الموجة الحارة على الدواجن

وفي تصريح سابق، أكد عبدالعزيز السيد، أن الموجة الحارة والتقلبات الجوية أدت إلى نفوق الدواجن، وتراجع المعروض أدى إلى تقليل الحصص الاستيرادية لبعض المستوردين للدواجن المستوردة إلى الضغط على المنتج المحلي، كما أدى خروج عدد كبير من المنظومة إلى ارتفاع تقليل المعروض، وذلك تحملها ارتفاعات الأسعار ما يقلل من المعروض، والموجود حاليًا يقلل من عدد دورات الإنتاج؛ لتصبح واحدة بدلًا من 3 دورات، وأن المزارع المفتوحة تعاني خلال فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة، ما جعل البعض يتجه إلى المزارع المغلقة.