نجوم الفن يدعمون دلال عبدالعزيز في مرضها بعد منشور ابنتها إيمي سمير

بمجرد أن أعلنت الفنانة إيمي سمير غانم، تدهور حالة والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، عبر «انستجرام»، انهالت عليها الدعوات بالشفاء العاجل من عدد كبير من نجوم الوسط الفني، داعين لها بالشفاء العاجل.

وعلقت رانيا يوسف قائلة «ربنا يقومها بالسلامة»، وقالت بدرية طلبه، «يارب ألطف بيها»، وأضاف شيكو «ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة حبيبة الناس كلها»، وعلقت عبير صبري «ربنا يشفيها ويعافيها يارب».

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين «ربنا يشفيها ويعافيها يارب ويقومها بالسلامة»، فيما أضافت المنتجة شهد رمزي «حبيبتي ربنا يشفيها يارب وترجع بألف سلامة».

وكانت إيمي سمير غانم طالبت من جمهورها عبر «انستجرام» الدعاء لوالدتها النجمة دلال عبدالعزيز، حيث كتبت عبر قائلة «أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يارب».

إصابة دلال عبدالعزيز بتليف في الرئة

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من مضاعفات فيروس كورونا، ما يقرب من شهرين، بعد إصابتها بالفيروس أثناء تصويرها مسلسل «عالم موازي» مع ابنتها دنيا سمير غانم.

ورغم سلبية مسحة دلال عبدالعزيز، إلا أن فيروس كورونا سبب لها تليفا في الرئة ألزمها التواجد تحت أجهزة الأكسجين، ولم تشهد الحالة حتى الآن تحسنا ملحوظا ولكنها شبه مستقرة.

رامي رضوان ينفي خروج دلال عبدالعزيز لغرفة عادية

من جانبه نفى الإعلامي رامي رضوان، زوجة ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، خلال برنامجه «مساء DMC»، على فضائية «DMC»، الأخبار التي تناقلتها السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية، عن خروج الفنانة دلال عبدالعزيز من العناية المركزة إلى غرفة عادية، معلقا «فال خير»، مؤكدا أن دلال عبدالعزيز مازال حالتها كماهي لم تشهد أي تحسن ولكنها مستقرة، ومازالت تجد صعوبة في الحركة ولاتستطيع الحركة إلا بمساعدة من حولها.