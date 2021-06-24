آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز: لم تخرج من الرعاية المركزة

يتطلع الجمهور لمعرفة آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية، لا سيما بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تحسن حالتها وخروجها من الرعاية المركزة.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة عن آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدة أنّ ما ورد بشأن تحسن حالتها الصحية، كلام عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة أنّ حالتها مستقرة بشكلٍ كبير، وتتحسن ببطء شديد من آن لآخر.

وتابعت المصادر: «آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز أنّها ما زالت على أجهزة التنفس الصناعي، وما زالت الزيارات ممنوعة عنها بشكلٍ نهائي، كونها لا تعلم بنبأ وفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن».

وأشارت المصادر بخصوص آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، إلى أنّ إيمي ودنيا سمير غانم وزوجيهما، الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، يقيمان معها بالتناوب، إذ أنهما لا يتركانها وحدها قط، لا سيما أنه ممنوع عنها الهاتف المحمول والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى، قد تُخبرها بوفاة زوجها.

مصادر: دنيا سمير غانم تغيب عن تكريمها في مهرجان أسوان بسبب دلال عبدالعزيز

وفي سياق آخر، تنطلق في التاسعة من مساء الخميس فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، التي تحمل اسم دورة النيل بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

ويكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري.

وكشفت مصادر عن تغيب الفنانة دنيا سمير غانم، عن حضور حفل افتتاح مهرجان أسوان، اليوم الخميس، إذ قدمت اعتذارًا لمسؤولي المهرجان، بسبب الظروف التي تشهدها أسرتها في الفترة الأخيرة.