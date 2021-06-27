كيف تحدث صلاح قابيل عن مشاركته في مسلسل بكيزة وزغلول.. «فيديو وصور»

يعد الفنان صلاح قابيل، واحدًا من فناني الزمن الجميل، ودومًا ما تمتع بموهبة حقيقية واداء صادق ليصنع لنفسه مكانة في تاريخ الفن المصري، وتمر اليوم الذكرى الـ90 لميلاد الفنان صلاح قابيل والذي ولد في مثل هذا اليوم 27 يونيه من عام 1931، وطوال مسيرته الفنية، قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية ما تجاوز الـ 200 عمل فني، منها ما يقرب من 72 فيلمًا سينمائيًا، وذلك قبل رحيله المفاجئ عام 1992.

وحققت الكثير من الأفلام السينمائية للفنان صلاح قابيل نجاحًا كبير، كما برع في تقديم العديد من المسرحيات والأعمال الدرامية التلفزيونية، وكان من أبرز تلك الأعمال مسلسل «بكيزة وزغلول» والذي شارك ببطولته أمام سهير البابلي، إسعاد يونس ومصطفى متولي.

قابيل: بكيزة وزغلول عمل فني خال من الابتزال

وخلال لقاء تلفزيوني نادر تم في ثمانينيات القرن الماضي، قال الفنان صلاح قابيل عن مشاركته في مسلسل «بكيزة وزغلول»، بأنه لا يقدم أعماله للنقاد فقط ولكن من ضمن دور الفنان أن يقدم الضحك للضحك فقط.

وأوضح «قابيل» خلال اللقاء، بأن مؤلفة المسلسل الفنانة إسعاد يونس، هي شخصية عقلانية جدًا، وشاركه البطولة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، وبأن فريق العمل جيد جدا لذلك فالمسلسل به بسمة واختلف فيه الجمهور، فهناك نقاد أشادوا به وأحدهم قال إن المسلسل يكفيه أنه رسم البسمة على وجوه الناس.

وأكد «قابيل»، أن ميزان العمل بأنه يرضي الجمهور، فالفنان حينما يحب دورا يقدمه، مضيفا «ظللت أسأل نفسي أين الابتذال الذي يوجد في المسلسل لم أجد فهو مسلسل أضحك وأسعد الجمهور».