اليوم.. وزير النقل يسلم الشركة الفرنسية إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو

يسلم الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، وتحديداً في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بشكل رسمي، شركة RATP الفرنسية العالمية، إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، بتكلفة وصلت إلى 1.138 مليار يورو.

وفي هذا الصدد قال كامل الوزير، إن الوزارة تعمل ما بوسعها لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيراً إلى أن الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، صمم على الطراز الأوروبي، موضحاً أن الشركة الفرنسية متخصصة في إدارة المترو على مستوى العالم.

وأكد وزير النقل، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الخط الثالث للمترو سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتادي من الركاب، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، لخدمة المواطن المصري، مضيفاً أن الخطوط الرابع والخامس والسادس سيتم تنفيذهم على الطراز العالمي.

وأوضح كامل الوزير، أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإدخال قطارات جديدة مكيفة الخدمة، مؤكداً أن وزارة النقل تسعى لتعظيم جدوى وسائل النقل الجماعي في الدولة وربط خطوط شبكة مترو الأنفاق بوسائل النقل المتعددة، إضافة لإحداث تغييرات جديدة في آليات التشغيل والتحكم بالمرفق.

وكانت الشركة الفرنسية، قد اختارت مسمى جديدة للخط الثالث وهو «الخط الثالث الأخضر»، تحت عبارة «أهلا بكم في الخط 3 الأخضر» Welcome To Green Line 3، وعلّقت الشركة منشورات إرشادية ولوحات تعريفية بالخط الثالث للمترو، إلى جانب مواعيد العمل داخل محطات وقطارات الخط الثالث، حيث ستقوم الشركة بإدارة وتشغيل وصيانة مترو أنفاق الخط الثالث «العتبة - عدلي منصور»، بتكلفة وصلت إلى 1.138 مليار يورو، ولمدة 15 عاما.