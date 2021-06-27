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بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة العراقية بغداد

كتب:

محمد عزالدين
08:45 ص | الأحد 27 يونيو 2021
الرئيس السيسي يصل بغداد

الرئيس السيسي يصل بغداد

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن.

يأتي ذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي، الرئيس العراقي برهم صالح.

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