«الصحة»: إصابة مرضى كورونا بالفطر الأسود ناتجة عن استخدام بروتوكول خاطئ

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن الفطر الأسود ليس له علاقة بفيروس كورونا، لافتا أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وتم التعرض للإصابة بمرض الفطر الأسود كان نتيجة لاستخدام بروتوكول علاج خطأ، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا دائما ما حذرت من تداول بروتوكول علاج مصابي كورونا دون الرجوع للطبيب المختص.

الفطر الأسود مرض نادر الحدوث

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن الفطر الأسود مرض نادر الحدوث وعدد المصابين به في مصر لا يتخطى عدد أصابع اليد الواحدة، مشيرا إلى أن الفطر الأسود يصيب مرضى السكر والسرطان، وكذلك يصاب به من يستخدمون الكرتزون والمضادات الحيوية استخداما مفرطا.

وأوضح «النادي» أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا في أعداد مصابي فيروس كورونا وسيظل الانخفاض مستمر حتى شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى عودة ارتفاع إصابات كورونا مرة أخرى مع بداية انخفاض درجة الحرارة.

وعن تصريحات منظمة الصحة العالمية الخاصة بعدم استخدام المضادات الحيوية قبل أخذ لقاح كورونا، أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنه لا يجب أخذ مضادات حيوية أو مسكنات قبل أخذ لقاح كورونا وهناك عدة طرق لتفادي ارتفاع درجة الحرارة أو الإحمرار موضع التطعيم، وهو عمل كمادات، موضحا أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا بسيطة جدا، و«نتفقهخم الخوف باعتبار أن اللقاحات جديدة والوباء نفسه جديد، ولكن هناك اختبارات وتجارب تمت على اللقاحات ولا داعي للخوف».

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.