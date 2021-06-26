«الصحة»: إصدار شهادات تطعيم مؤمنة ضد التزوير خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي، إن الوزارة ستصدر شهادات مؤمنة ضد التزوير مكتوبا عليها بيانات التطعيم، «QR Code»، خلال أيام، تيسيرا منها على المسافرين خارج مصر.

وأضاف «مجاهد»، خلال تصريحات خاصة لفضائية «mbc مصر»، أن هذا الإجراء سيتم تعميمه في جميع المطارات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، لافتا إلى أن كل المطارات ستطبق نفس تلك القواعد على القادمين والمغادرين من وإلى مصر بعد أن صدرت هذه الشهادة دون «QR Code» خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أنه بالنسبة للشهادة الصادرة منذ أيام بخصوص بيانات المسافرين متلقي اللقاح فكان عليها «QR Code»، ولكن ارتئت الوزارة أن تقوم بتعديل طفيف على تلك الشهادة، لإضافة عدد من البيانات المهمة للمسافرين حتى تكون الشهادة دقيقة وبها جميع بيانات المسافر.

وأكد «مجاهد» أنه يتم حالًا تعديل تلك الشهادة وستصدر خلال أيام قليلة، وبها «QR Code» الجديد وكل بيانات المسافرين، تيسيرًا عليهم في الذهاب والعودة بذات الشهادة دون تغيير، «ده هيوفر على المسافر بدل ما نكلفة يروح يعمل PCR جديد هتكون الشهادة فيها كل البيانات، وستكون الشهادة مقبولة».

وقالت مصادر في وزارة الصحة والسكان، إنه يجرى حاليا العمل داخل الوزارة على تحديد مراكز وأماكن تطعيم المسافرين للخارج، من خلال التحديث على الموقع المخصص للتسجيل للحصول على لقاح كورونا أو إطلاق موقع خاص بالمسافرين.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة ستصدر شهادات مؤمنة ضد التزوير مكتوبا عليها بيانات التطعيم، لأن بعض الدول تطلب هذه البيانات وتشترط الحصول على التطعيم.