استثناء فئتين من حجز تذاكر معرض الكتاب 2021.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الثقافة أن المنصة الرقمية لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاق فعالياته الأربعاء المقبل، بالتجمع الخامس، تشهد زياة في عدد الزيارات منذ إطلاقها، سواء من مصر أو الخارج.

وأشارت الوزارة إلى بدء حجز تذاكر دخول المعرض تزامنًا مع إطلاق المنصة منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث شهدت 27 مليونًا 888 ألفًا و303 زائرين، كما تم حجز أكثر من 112 ألف تذكرة دخول حتى يوم أمس.

وأعلنت هيئة الكتاب أن الحد الأقصى للفرد من حجز تذاكر معرض الكتاب 2021 هو 4 تذاكر طوال فترة المعرض، من خلال المنصة الرقمية.

وأكدت الدكتور هيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب في تصريحات صحفية، أن الحد الأقصى من الزائرين للمعرض هو 100 ألف زائر يوميًا، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة استثناء فئتين من حجز تذاكر الدخول، وهما الأطفال دون سن 10 سنوات، ومرافقي الزائرين من كبار السن أو من ذوي الهمم الذين قاموا بحجز تذاكر دخول مسبقة، مع السماح لهم بالدخول من أي باب.

خطوات حجز تذكرة دخول المعرض عبر المنصة الرقمية:

1- فتح الرابط الخاص بالموقع من هنا، أو من خلال محرك البحث «جوجل».

2- الضغط على اختيار «احجز تذكرتك».

3- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم التليفون- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع»، وحتى الحصول على تذكرة الدخول.

4- يتم بعد إتمام عملية التسجيل، إرسال صورة من التذكرة في رسالة على واتساب للرقم المسجل، وصورة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على رقم بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

يشار إلى أن المعرض مفتوح للجمهور بداية من 1 يوليو 2021 حتى 15 يوليو، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً.