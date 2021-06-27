حنين حسام في قفص الاتهام.. نشرت فيديوهات مثيرة ودعت الفتيات لتقليدها

تظهر حنين حسام فتاة التيك توك، الصادر بشأنها حكم بالسجن لمدة 10 سنوات قبل 8 أيام، مرة أخرى في قفص الاتهام، أمام محكمة جنايات القاهرة غدا، لبدء نظر أولى جلسات إعادة محاكمتها في قضية الإتجار في البشر.

حنين حسام تقضي فترة حبسها في سجن النساء

حنين حسام تقضي عقوبتها في سجن النساء، بجوار مودة الأدهم وشيري هانم وابنتها زمردة وسما المصري، وجميعهن متهمات في قضايا مخلة بالآداب، بسبب فيديوهات إباحية.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة ضبط حنين حسام، عن أن المتهمة قدمت عبر تطبيق لايكي مقاطع فيديوهات على حسابها، عبارة عن رقص بطريقة مثيرة مرتدية ملابس تظهر أجزاء من عورتها، وتدعو الفتيات للامتثال لها.

وأضافت التحريات، أن المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، استغلا الأطفال صغيري السن، وعدم إداركهم لذلك المحتوى، وتضمنت تلك الفيديوهات إحدى ضحايا الأولى وهي طفلة تدعى «ساندي»، وتظهر في فيديو وهي تتفاخر بكونها مرتبطة بأحد الشباب ودعت الفتيات للامتثال لها؛ لأنه يجلب لها عائد مادي كبير.

عقوبة حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت حنين حسام بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة الإتجار في البشر، ومودة الأدهم بالسجن لمدة 6 سنوات بنفس التهمة، الأحد الماضي.

وعقب النطق بالحكم رحلت مودة الأدهم إلى سجن النساء في القناطر الخيرية، وانطلقت مأمورية من مباحث القاهرة للبحث عن حنين حسام، بعد أن تبين هروبها من محل إقامتها.

وتمكنت القوات من ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمنطقة بنها في محافظة القليوبية، ورحلت إلى سجن النساء، لتجلس بجوار مودة الأدهم.