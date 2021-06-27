كل ما تريد معرفته عن مدارس التمريض 2021 في الإسكندرية (تفاصيل)

ينتظر أولياء الأمور في الإسكندرية، إعلان تنسيق مدارس التمريض 2021 في الإسكندرية، وذلك بعد اعتماد اللواء محمد الشريف، محافظ المدينة، نتيجة الشهادة الإعدادية، الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالبًا وطالبة، أما عدد الحضور فقد بلغ 91907 طلاب، وبلغت نسبة النجاح 78.9%، بإجمالي عدد 72575 طالبًا وطالبة.

أسماء مدارس التمريض في الإسكندرية

وتوجد عدد من المدارس الخاصة بالتمريض بعد المرحلة الإعدادية في محافظة الإسكندرية وهي:

- المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالإسكندرية.

- مدرسة التمريض بمستشفى القباري.

- المعهد الفني للتمريض.

عناوين مدارس التمريض في الإسكندرية

- المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالإسكندرية: الظاهرية وعزبة الصفيح قسم الرمل شرق المحافظة.

- مدرسة التمريض بمستشفى القباري بالإسكندرية: شارع الأمير لؤلؤ منطقة القباري تابع قسم مينا البصل غرباً.

- المعهد الفني للتمريض: المسلة في العطارين وسط المدينة.

تنسيق مدارس التمريض 2021 في الإسكندرية

ومن المقرر أن يعلن تنسيق مدارس التمريض في الإسكندرية 2021 هي مديرية الشؤون الصحية، وذلك بعد اعتمادها من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بعد احتساب نسب الإشغال داخل مدارس التمريض خاصة مع نزول التنسيق في كل مرحلة.

وهناك توقعات بانخفاض تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021- 2022 بالإسكندرية إلى 245 درجة، نظرًا لانخفاض نسبة الناجحين عن العام السابق.

وقال مصدر بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة، إنه من المقرر إعلان واعتماد تنسيق مدارس التمريض 2021 خلال الأسبوع الجاري وذلك بعد احتساب كافة الدرجات ونسب الإشغال داخل المدارس.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2021