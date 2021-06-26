طوكيو 2020.. عميد تجارة الإسكندرية يعد بإطلاق اسم «مريم» على شارع سوتر

وعد الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، الطالبة مريم الزهيري، التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2020 لتمثيل مصر في سلاح الشيش، أنه في حال تحقيقها الميدالية الذهبية في الأولمبياد، سيطالب بإطلاق اسمها على شارع سوتر المجاور للكلية، وذلك تشجيعا لها.

الصيفي يعد بإطلاق اسم لاعبة مصر على أحد الشوارع في حال تتويجها بذهبية طوكيو 2020

ودون عميد كلية تجارة الإسكندرية، منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تشجيعاً للطالبة قبل خوضها لأولمبياد طوكيو 2020، قائلاً: «إن اللاعبة مريم الزهيري، الطالبة بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الفرنسية، في حال نجاحها في حصد الميدالية الذهبية من طوكيو 2020، عندئذ سنتقدم ككلية بطلب رسمي للمحافظة بتغيير اسم شارع سوتر ليكن شارع مريم الزهيري عشان تفضل الأجيال تحكي عنها».

طوكيو 2020.. حدث مشابه لتجارة إسكندرية بعد 63 عاما

تلك الفكرة لم تكن وليدة اللحظة من قبل عميد تجارة الإسكندرية، بل إنها نابعة من حدث مشابه، حيث قال «الصيفي» إن محطة الترام المواجهة لباب كلية التجارة اسمها محطة الشهيد «مصطفى زيان»، وهو بطل مصر ونادي السلاح الذي كرمته الدولة بإطلاق اسمه على محطة ترام سوتر أمام كلية التجارة التي كان يدرس بها.

وأوضح أن المحطة معروفة باسمه تكريماً له وتخليداً لذكراه، بعد تعرضه وزملائه لحادث سقوط طائرة أليم أودى بحياتهم خلال رحلتهم إلى الخارج؛ للمشاركة بإحدى البطولات الدولية عام 1958م، مؤكداً أن التاريخ يعيد نفسه، ويرزق كلية التجارة بعد مرور 63 عاما ببطلة سلاح.

إذاعة أولمبياد طوكيو 2020 في تجارة الإسكندرية

كما وعد بإذاعة مباريات بطلة مصر ونادي سبورتنج، في قاعة المؤتمرات بالكلية تشجيعاً لها: «سندعو لك وكل الدعم من جامعة الإسكندرية وقيادتها، ومن جامعة بواتيه الفرنسية التي تفتخر أنك ابنتها».

واستكمل: «الشهيد مصطفى زيان والبطلة مريم الزهيري بيأكدوا أن المناصب لا تصنع تاريخًا إنما الأبطال يصنعونه، مش مهم إنك طالب المهم تكون بطل بمعني الكلمة».