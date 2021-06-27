7 معلومات عن كرنفال الغردقة الدولي للفنون المقام بالممشى السياحي

تستضيف مدينة الغردقة، فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون، في دورته الرابعة الفترة من الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

يقام المهرجان في الممشي السياحى بمدينة الغردقة.

يشارك فيه 50 فنانا تشكيليا من 15 دولة أجنبية من ألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وألبانيا، والسعودية، وسوريا، وأوكرانيا، ومقدونيا، والأردن، وبلجيكا.

يضم الكرنفال ورش للفنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات و فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات و الرسم على المجسمات بجانب ورش الأطفال.

جاءت فعاليات الكرنفال تزامنًا مع عودة السياحة إلى مدن محافظة البحر الأحمر وبعد الانتهاء من تطعيم %100 من العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد.

يعتبر الكرنفال خير وسيلة لتنشيط السياحة، خاصة أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

يتردد على الكرنفال المئات من السائحين يومياً لمشاهدة فنانين العالم والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تختتم الفعاليات بحفل ختام يعرض فيه الأعمال الفنية والمجسمات التى أنجزت فى الورش، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ، واشتراطات السلامة الصحية.

يذكر أن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تستضيف فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون فى دورته الرابعة، خلال الفترة من 23 من الشهر الجارى إلى مطلع الشهر المقبل، بالممشي السياحى بالغردقة، تحت رعاية عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أوستراكا للفنون، بمشاركة 50 فنانا من 15 دولة أجنبية.