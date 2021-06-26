«حميدة» يكشف سبب اختيار الغردقة لتنظيم الكرنفال الدولي للفن

قال الفنان محمد حميدة، منظم كرنفال الغردقة الدولي للفنون، إن مصر تشهد تنظيم كرنفال الغردقة الدولي للفنون، للعام الرابع تواليا، بمشاركة 12 دولة منها روسيا وأوكرانيا والسعودية وشمال مقدونيا وتركيا.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنه «نربط الفنون مع بعضها البعض، ولا نكتفي بالفنون التشكيلية فقط، فلدينا عازفين بخليط جيد للغاية، والتشكيل المجسم، وهناك أيضا التصوير، ويقام المهرجان في الممشى السياحي، ما يدل على أمان وسلامة مقاصدنا السياحية».

وأضاف أنه «جرى تطعيم جميع العاملين المقيمين في مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر، مع التشديد على عدم رفض التطعيم، وكان هذا أمرا مهما لطمأنة السائحين الأجانب، والمواطنين المصريين الذين يزورون الغردقة».

وتابع: «الكرنفال يركز على الغردقة، كونها مدينة متكاملة، في هي مختلفة عن شرم الشيخ، كما نظمنا أكثر من كرنفال في شرم الشيخ، وأرى أن الغردقة هي أصلح مدينة لعقد مؤتمرات وورش الفنون، فهي مدينة كبيرة مثل الإسكندرية».

وأشار إلى أن هذه النسخة من كرنفال الغردقة للفنون، مختلفة عن السنوات الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا، بسبب الإجراءات الاحترازية، إذ تم تنظيم الورش في الممشى السياحي، في الهواء الطلق، وبالتالي فإن المشاة يلتقون الفنانين، ويلتقطون الصور معهم.