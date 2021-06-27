تفاصيل صرف معاش إضافي وفق قانون التأمينات الجديد

أتاح قانون التأمينات الجديد العديد من المزايا لأصحاب المعاش ومنها صرف معاش إضافي، وصرف معاش استثنائي، حيث أكّد القانون أنَّه يتمّ صرف معاش إضافي من الهيئة، للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، كما يتمّ إتاحة صرف معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد، عن الحد الأقصى، لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز، 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

وحدد قانون التأمينات الجديد ضوابط صرف المعاش الإضافي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقًا لما أعلنته الهيئة.

ضوابط صرف معاش إضافي وفق قانون التأمينات الجديد

حدد قانون التأمينات الجديد، عدة ضوابط لصرف معاش إضافي تتمثل فيما يلي:

ـ إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي، المنصوص عليه بقانون التأمينات الجديد مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه.

ـ تحدد اللائحة التنفيذية النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه وشروط وقواعد الانتفاع.

- يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا وفقا لقانون التأمينات الجديد.

ـ تؤدى الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك، الزائد عن الحد الأقصى، لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر المشترك، وفقا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة.

ـ يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق، ويدخل في وعاء حساب زيادة المعاش.

ـ يتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل 5 سنوات.

ـ في حالة استحقاق الدفعة الواحدة يصرف الرصيد المتوافر من الحساب.

ـ في حالة وفاة المؤمن عليه، وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش، أو تعويض الدفعة الواحدة، وفقا لأنصبتهم المحددة، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.