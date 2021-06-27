مصدر: الحصول على ترخيص البناء خلال 60 يومًا والتعامل مع المكتب الهندسي

رغم الإقبال المحدود على تقديم طلبات الحصول على رخص البناء خلال فترة التطبيق التجريبي على مدار شهري مايو الماضي ويونيو الجاري في 27 حيًا ومدينة على مستوى الجمهورية، إلا أن وزارة التنمية المحلية أكدت أهمية التجربة للوقوف على تطبيق خطوات الحصول على الرخصة وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة دون أي عراقيل، مع التيسير على المواطنين في هذا الأمر.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، متابعة كل المراكز التكنولوجية بالمحافظات التى تقبل طلبات رخص بناء، للتعرف على معوقات استخراج الرخصة حتى يتم إزالتها على الفور، ومعالجة أي سلبيات لتفادي أي أخطاء خلال تعميم رخص البناء بكل أحياء ومدن الجمهورية، بداية من الشهر المقبل.

الحصول على ترخيص البناء خلال 60 يومًا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الإقبال على طلبات تراخيص البناء في الفترة التجريبية ضعيف حتى الآن، ولكن لا يتم النظر إلى ذلك حاليًا بقدر متابعة الدورة المستندية من المكتب الهندسي إلى المركز التكنولوجي إلى الجامعة، ثم إنهاء الرخصة في الوقت المحدد لها وهي 60 يومًا دون تعطيل لمصالح المواطنين.

وذكر أن الاشتراطات الجديدة تفصل طالب الخدمة عن مقدمها، ومن ثم لا يوجد تعامل بين المواطن والمركز التكنولوجي، وأي تعامل يتم مع المكتب الهندسي المعتمد من نقابة المهندسين.

انفراجة في إصدار التراخيص

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث انفراجة كبيرة فى الإقبال على تراخيص البناء بمجرد فتح الباب لكل الأحياء والمدن، خاصة المواقع التي لها ظهير صحراوي نظرًا لانخفاض تكلفة الأرض، لافتًا إلى أن فئة كبيرة من المواطنين تنتظر استثناء المحاور الرئيسية والشوارع الكبرى والميادين من ارتفاعات البناء التي تقرها الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمحافظات، وذلك للبدء في إجراءات الحصول على التراخيص.

وأوضح المصدر أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف إلى القضاء على فوضى العمران والحد من التشوهات والعشوائية التي طالت الأحياء والمدن، مع خلق بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة ومواطنيها بعد تطبيق أكواد بأعمال البناء، خاصة كود الجراجات على كل المباني والمنشآت، وعدم السماح بالأنشطة غير السكنية داخل المباني السكنية.

خطوات الحصول على الرخصة

وتبدأ خطوات الحصول على رخصة بناء بالتقدم للمركز التكنولوجي للحصول على بيان الصلاحية، مرفقاً به صورة البطاقة ورسم كروكي للموقع، وجدول الإحداثيات، وبعدها يتم إرسال طلب الصلاحية إلى الجامعة لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ثم يتم الرد على المركز التكنولوجي وبعدها يتم تقديم طلب الرخصة، وبالنسبة لمساحات الأراضي فإن قطعة أرض تبلغ مساحتها 175 مترًا يتم البناء عليها بنسبة 100% بدون ردود، وقطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترا يتم البناء على 70% كحد أقصى.