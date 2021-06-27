«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال لعام 2020

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال لتقديمات العام الماضي 2020، موضحة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط، والحصول على النتيجة بالرقم القومي، لافتة إلى أنه يمكن التقديم لرياض الأطفال لغات تجريبي ومستقبل لعام 2021، من خلال نفس الرابط أيضا.

جدير بالذكر، أن التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، بدأ في أول يونيو الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر، وذلك بحسب ما كشفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن التقديم يتم إلكترونيا، مشددة على جميع أولياء الأمور بضرورة كتابة بياناتهم بطريقة صحيحة على رابط التقديم.

«عبده»: الإقبال على تظلمات الشهادة الإعدادية متوسط

وفي سياق منفصل، كشف مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنه تم فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكداً أن الإقبال على التظلمات متوسطا حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التظلمات تتم وفق مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في تسديد المبلغ المطلوب في شؤون الطلاب، وسيتم فحص أوراق الإجابة التي تم تقديم تظلمات بشأنها بطريقة جيدة، موضحا أنه في حالة حصول الطالب على درجات بعد تقديمه للتظلم يستحق له استرداد المبلغ مباشرة.

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية، موضحة أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغوا 266 طالبا وطالبة، مشيرة إلى أن إدارة السيدة زينب جاءت في مقدمة الإدارات التعليمية التي حصلت على أعلى الدرجات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة لهذا العام خلال أيام.