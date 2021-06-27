تظلمات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات.. اعرف طريقة التقديم

بدأت مديريات التربية والتعليم في محافظات الجمهورية، في تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي، على نتائجهم للعام الدراسي الحالي 2020 /2021، بعد اعتماد النتائج بشكل رسمي داخل كل محافظة من محافظ الإقليم.

بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في المحافظات

وتنشر «الوطن» الإجراءات المطلوبة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية، كذلك خطوات التقدم للتظلم من البداية حتى ظهور نتيجة التظلم، ورسم التظلم في كل مادة يرغب الطالب في التظلم بها.

الإجراءات والأوراق المطلوبة لتظلمات الشهادة الإعدادية

وقررت مديريات التربية والتعليم في المحافظات وبعد أقل من 48 ساعة من اعتماد النتائج، فتح باب تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية عام ومهني الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، ولمدة أسبوعين وفق إجراءات هي:

1- تسديد ملغ 20 جنيهًا لكل مادة تسدد لخزينة المديرية.

2- صورة بطاقة ولي الأمر.

3 - طلب مراجعة المواد.

4- صورة رقم جلوس الطالب.

خطوات التقدم لتظلمات الشهادة الإعدادية

خطوات بسيطة يجريها الطالب أو ولي أمره من أجل التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية وهي:

- دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيهًا.

- الدفع بخزينة المديرية.

- يتم تحديد يوم وموعد الاطلاع علي صورة ورقة الإجابة.

- يوم الاطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً.

- يستلم الطالب وولي الأمر صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

- يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- يكتب الطالب المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى.

- يسلم الطالب التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة.

- يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها الي موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.

- يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الاطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.

- الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.

- يتم التعديل في قاعدة البيانات على الجهاز للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم.