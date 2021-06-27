زوج أخت هشام عشماوي بين المتهمين.. الجنايات تفض أحراز خلية «المرابطون»

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ العجوزة، والمقيدة برقم 364 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية المرابطون» التابعة للإرهابي هشام عشماوي.

وتبين أن الحرز الأول عبارة عن سلاح داخل حافظة وعليه كافة البيانات، وتبين أنه بندقية آلية بماسورة غير مششخنة وتحمل رقم 1510828، وعدد 14 طلقة من ذات العيار.

كما قامت المحكمة بفض الحرز الثاني، وتبين أنه يحتوي على سلاح ناري خرطوش، ويحمل ذات الرقم الثابت بتقرير الإدارة العامة لمصلحة الأدلة الجنائية.

واطلعت المحكمة دفاع المتهمين بذات السلاح المضبوط، فقرر بأنه هو السلاح المتواجد في الأوراق، وقرر أنه يتنازل عن الأحراز.

وفي بداية الجلسة تلت النيابة العامة أمر الإحالة، حيث قال ممثل النيابة «إنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل عشماوي عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوي تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لك الجماعة»، ورد المتهم محمد أحمد مصطفى كامل بالإنكار وعدم قيامه بذلك.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

والمتهمون في القضية هم «عبد الله عامر عثمان، محمد أحمد مصطفى، محمود ممدوح فؤاد، محمد أحمد، وزوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق».

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم عبدالله عامر تلقى تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتأسيس خلية تابعة له في مصر تسمى بـ «المرابطون»، والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.