150 إفادة موثقة بالشهر العقاري أمام المحكمة لتبرئة مدرس بنها المتهم بالتحرش

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، تجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات إحدى المدارس التجريبية ببنها، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمه ضده من الشاكيات اللاتي أكدن تحرشه بهن على فترات متباعده، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدًا أن البلاغات سببها خلافات شخصية.

إجراءات أمنية مشددة خلال الجلسة

شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، خلال نظر أمر تجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش ببنها، حيث استمع قاضي المعارضات لأقوال شاكيتين من المتقدمات ببلاغ ضد المدرس، واللاتي أكدن أنه تحرش بهما وبطالبات أخريات، فيما أنكر المتهم كل ما نسب إليه.

150 إفادة لتبرئة المدرس

فيما تقدم فريق الدفاع عن المدرس المتهم بالتحرش ببنها بـ150 إفادة موثقة بالشهر العقاري من أولياء أمور بالمدرسة، وعدد آخر من الإفادات من مدرسين وزملاء للمتهم، أكدوا جميعا فيها حسن أخلاقه وسلوكه، وأنه دائم التشجيع للطلاب والطالبات خلال عمله بالمدرسة والدروس الخارجية، وأنه لم تصدر منه أي أفعال غير أخلاقية.

محامي المتهم: موكلي نفى كل الاتهامات

من جانبه، قال عبد الله أحمد عبد الله محامي المدرس المتهم بالتحرش ببنها إن المدرس المشكو في حقه أنكر كل التهم المنسوبة أمام قاضي المعارضات، ونفى تهمة التحرش وهتك العرض، مشيرا إلى أن النيابة لا تزال تستكمل التحقيقات مع جميع الأطراف؛ لاستبيان التهم وتوجيهها للمتهم رسميًا.

كانت نيابة قسم بنها برئاسة المستشار خالد الديب رئيس النيابة بإشراف المستشار عماد مهنا رئيس النيابة الكلية بشمال بنها، قد أمرت في وقت سابق بحبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وخلال التحقيقات وسؤال عدد من الفتيات الشاكيات وتتراوح أعمارهن ما بين 14 عاما حتى 21 عاما، اتهمن المدرس بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن معه في الدروس الخصوصية، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدا أمام وراء الاتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات، والتي قام بطردها من مجموعة درس خصوصي منذ عام ونصف؛ مما تسبب في التربص به واتهامه بالتحرش.