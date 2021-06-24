حبس مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات لاستكمال تحريات المباحث

أمرت نيابة قسم بنها برئاسة المستشار خالد الديب رئيس النيابة وبإشراف المستشار عماد مهنا رئيس النيابة الكلية بشمال بنها، بحبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية في بنها 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وصدر القرار، منذ قليل، عقب انتهاء التحقيقات مع مقدمي البلاغ من اولياء أمور وطالبات ومواجهة المتهم بأقوالهم، التي أنكرها تماما، حيث من المقرر استمرار التحقيقات السبت المقبل عقب ورود تحريات المباحث وعرض المتهم على المحكمة الجزئية للنظر في تجديد حبسه.

فيما كشفت التحقيقات عن سؤال عدد من الفتيات الشاكيات، تتراوح أعمارهن بين 14 عاما حتى 21 عاما، حيث اتهمن المدرس المتهم بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن معه في الدروس، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدا أمام جهات التحقيقات أن سبب تلك الاتهامات بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات، والتي طردها من مجموعة درس خصوصي منذ عام ونصف، ما تسبب في التربص به واتهامه بالتحرش.

وكشف عبد الله أحمد عبد الله، محامي المتهم، عن أن المدرس المشكو في حقه أنكر كل التهم المنسوبة له بالتحرش وهتك العرض، والنيابة لا تزال تستكمل التحقيقات مع جميع الأطراف مع انتظار تحريات المباحث التي جمعت معلومات وتحريات من محل إقامة المتهم ومكان عمله.

فيما كشفت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لبحث واقعة اتهام مدرس بإحدى المدارس التجريبية ببنها بالتحرش، عن أن زملاء المدرس المذكور وعددا من أولياء أمور المدرسة الذين شملهم البحث والتقصي أكدوا حسن سير وسلوك المتهم، وأنه لم ترد منه شكوى واحدة منذ تعيينه بالمدرسة حتي الآن، وأنه ملتزم ولم يرد أي شكاوى لإدارة التجريبيات بالإدارة التعليمية أو توجيه اللغة الإنجليزية التابع له أو الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدرسة من تورطه في أي أعمال غير أخلاقية.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية أعلنت ضبط مدرس اتهمته إحدى السيدات بالتحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية، مدعية أن المدرس اعتاد التحرش بالفتيات منذ فترة.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بتحرش مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن، وجرى تحرير محضر وضبط المدرس، وتولت النيابة التحقيق.