ينتشران بسرعة.. كل ما تريد معرفته عن متحوري «دلتا» و«ألفا»

في ظل الانتشار السريع للسلالة الهندية المعروفة بـ«متحور دلتا» أثارت منظمة الصحة العالمية قلقا كبيرا، بعدما أعلنت أنها في طريقها لتصبح السلالة السائدة في العالم، وسط تحذيرات من خطورتها.

وأكد العديد من الأطباء أن السلالة الهندية التي باتت تعرف بـ«متحور دلتا» أكثر عدوى من متحور «ألفا» وهو المتحور البريطاني، بنسبة 40% إلى 60%، ما يجعله أكثر عدوى من السلالة السابقة المسؤولة عن الموجة الأولى من الإصابات في أوروبا، وبحسب تقرير شبكة سكاي نيوز، يشكل متحور دلتا الآن 91 % من الحالات المسجلة في بريطانيا، وفقا لبيانات هيئة الصحة العامة.

ماذا نعرف عن متحور دلتا

متحور دلتا ويُعرف أيضا باسم «B.1.167.2» هو واحد من ثلاثة سلالات فرعية معروفة لـB.1.167 وهو اسم أطلقته الصحة العالمية على السلالة الهندية لفيروس كورونا.

وجاءت تلك التسمية، بعد أن عبرت دولة الهند عن استيائها من التسمية التي نُسبت إليها واعتبرت أنها تضّر بسمعة البلاد، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة الهندية انتقادات داخلية قويّة بسبب إدارتها للأزمة الوبائية.

متى ظهر متحور دلتا

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020.

وأثار متحور دلتا قلق الصحة العالمية بسبب سرعة انتشاره الكبيرة، مقارنة مع المتحورات السابقة، حيث تشير الدراسات إلى أن قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنحو 40- 60%.

وإلى جانب سرعة انتشاره، أوضحت البيانات الحديثة في إنجلترا أن خطر الدخول إلى المستشفى يتضاعف بعد الإصابة بمتحور دلتا مقارنة مع متحور ألفا، خاصة في حالات الأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى.

بحسب الأرقام والبيانات الرسمية، فإن متحور دلتا انتشر في مختلف أنحاء العالم ووصل إلى 74 دولة، بعد أن ظهر لأول مرة في الهند، وعدد المصابين بهذا المتحور يتضاعف كل ستة إلى 12 يوما.

فعالية لقاحات كورونا ومتحور دلتا

أكدت نتائج العديد من الدراسات الأولية التي أجريت في المملكة المتحدة أن اللقاحات المتوفرة حاليا فعالة ضد متحور دلتا.

وأثبتت تجارب لقاحي فايزر وأسترازينيكا أن اللقاحين ساعدوا في تقليل دخول المستشفى للمصابين بالمتحور الهندي بنسبة تقارب الـ90 بالمئة.

متحور ألفا وسبب التسمية

لتجنب الحساسيات بين الدول، قررت منظمة الصحة العالمية الاستعانة بأحرف الأبجدية الإغريقية، في خطوة أُعلن عنها رسميا 31 من مايو 2021، تهدف إلى تجنب وصم البلدان التي تظهر فيها تلك السلالات لأول مرة.

وتم إطلاق اسم «ألفا» على السلالة البريطانية، و«بيتا» على السلالة التي اكتشفت في جنوب أفريقيا، و«غاما» على السلالة المكتشفة في البرازيل.

متى ظهر متحور ألفا

اكتُشف هذا المتحوّر للمرة الأولى في المملكة المتحدة في أكتوبر 2020، وفي تصريح سابق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن تلك السلالة نوع خارج عن السيطرة وسريع الانتشار.

ولاحظ العديد من خبراء الصحة أيضًا أن الزيادة في عدد حالات الدخول إلى المستشفيات تزامنت مع ظهور هذا الشكل الجديد من الفيروس، ويرى مسؤولو الصحة في بريطانيا أن هذه السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتشار من السلالة الأولى الأصلية لفيروس كورونا.

صفات متحور ألفا

إلى جانب سرعة الانتشار، تمتلك السلالة البريطانية أو متحور ألفا قدرة على تطوير طفرات جينية تغيّر جانبا من سلوك الفيروس، إلى جانب القدرة على تمكين الفيروس من إصابة الخلايا بشكل أكبر من ذي قبل ما يعني زيادة معدل قابلية العدوى.