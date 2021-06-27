تشوهت وجوههم.. إصابات خطيرة تلحق بـ23 طفلا عقرتهم كلاب ضالة بالفيوم

تمزقت أياديهم وأقدامهم وظهورهم، فيما تشوهت وجوه آخرين، لم تكن تلك هي الإصابات الوحيدة التي أصابت 23 طفلًا من 4 قرى بنطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أصيبوا بأزمات نفسية وحالة من الرعب والفزع جراء مطاردة الكلاب لهم وعقرهم.

وخرج عدد منهم بعد تلقيه العلاج والمصل اللازم في مستشفى أبشواي المركزي، بينما جرى تحويل الحالات الأكثر خطورة إلى مستشفى الفيوم العام، فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي حملات لقتل الكلاب الضالة لحماية الأطفال والأهالي ومنع تكرار الواقعة مرة أخرى مجدداً.

الكلاب تعقر 23 طفلاً وتشوه وجوههم بالفيوم

وتعرض بعض الأطفال الذين عقرتهم الكلاب إلى إصابات خطيرة وتشويه في وجوههم وأجسادهم، وخرج عدد منهم من المستشفى، فيما بقيت الحالات الأكثر خطورة بمستشفى الفيوم العام، حيث لا تزال تخضع للعلاج، وأبدى أسرهم عن خوفهم من عدم شفاء الجروح وبقاء وجوههم مشوهة.

الوحدة المحلية بأبشواي تقضي على 28 كلباً ضالاً

ونجحت الوحدة المحلية بمركز أبشواي برئاسة مراد مسعود، في القضاء على 28 كلباً ضالاً، خلال حملة مكبرة شنتها بالاشتراك مع الطب البيطري وشؤون البيئة، للقضاء على الكلاب المسعورة والضالة، وجرى نقلهم للمدفن الصحي بمنطقة قارون بمركز يوسف الصديق.

قتل الكلاب الضالة بعدما عقرت 23 طفلاً

وأوضح مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، أن الحملة تأتي بعد قيام الكلاب الضالة بعقر 23 طفلاً وطفلة في قرى أبو شنب، والعلوية، وكاسح حسن، وقصر منصور، مؤكداً أنّه تم القضاء على 8 كلاب ضالة بالوحدة المحلية بأبو شنب، و20 كلباً ضالاً بعزب صميدة صالح والعرب والعلوية والستين بالوحدة المحلية بالخالدية، مُشيراً إلى أنّه جرى نقلهم ودفنهم بالمدفن الصحي بالريان.

رؤساء الوحدات المحلية يزورون 23 طفلاً عقرتهم الكلاب

وزار رؤساء الوحدات المحلية بالقرى التي حدثت فيها الواقعة، الأطفال المصابين بعقر الكلاب، واطمأنوا عليهم، وتأكدوا من تلقيهم المصل الخاص ضد الكلاب، مؤكدين للأطفال أنّ أعمال حملة القضاء على الكلاب الضالة مستمرة في قرى مركز أبشواي حتى يتم القضاء على الكلاب المسعورة تماماً حفاظًا على سلامة الأطفال والمواطنين.