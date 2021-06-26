إصابات خطيرة بالوجه.. كلب مسعور يعقر 23 طفلا في 4 قرى بالفيوم

وجوه مشوّهة، وأياد وأجسام ممزقة، صراخ وبكاء وعويل، كان ذلك هو مشهد 23 طفلاً وطفلة بعدما عقرهم كلب مسعور في 4 قرى متجاورة بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، حيث طارد الكلب المسعور عدداً من الأطفال في إحدى القرى وعقرهم، قبل أن يتوجه إلى قرية أخرى مجاورة، ليهاجم عدداً آخر من الأطفال.

وخلال ساعات محدودة، بلغ عدد ضحايا الكلب المسعور 23 طفلاً في 4 قرى مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي، لعمل الإسعافات، وخياطة الجروح، وإعطائهم المصل المخصص لعقر الكلاب، فيما بدأت أعمال بحث واسعة عن الكلب المسعور في شوارع القرى، سعياً إلى التخلص منه قبل أن يهاجم مزيداً من الأطفال.

مستشفى أبشواي تستقبل 23 طفل عقرهم كلب مسعور

واستقبل مستشفى أبشواي المركزي بمحافظة الفيوم، 23 طفلاً عقرهم كلب مسعور، تتراوح أعمارهم بين 3 و14 سنة، جميعهم يقيمون بقرى «أبو شنب، والعلوية، وكاسح حسن، وقصر منصور»، بمركز أبشواي، ويجرى الآن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأطفال، وسط قيام المستشفى بتوفير المصل اللازم للأطفال نظراً لكثرة عددهم، بينما رجح الأهالي أنّ يكون حيوان «السلعوة» هو من عقر الأطفال، وليس كلب مسعور.

إصابة 23 طفلاً عقرهم كلب مسعور.. الحالة العامة جيدة

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد إصابة 23 طفلاً بإصابات متنوعة، بعدما عقرهم كلب ضال في 4 قرى بنطاق المركز.

وأكدت مصادر أمنية أنّ الإصابات متنوعة بين جروح بالوجه واليدين والقدمين وأماكن متفرقة بالجسم، وأشدهم خطورة الأطفال المصابين بالوجه، ولكن الحالة العامة للأطفال جيدة.

خروج أطفال عقرهم كلب مسعور من المستشفى

وأفادت المصادر الأمنية بخروج عدد من الأطفال المصابين من مستشفى أبشواي بعد تحسن حالتهم نظراً لسطحية جروحهم، بينما جرى تحويل عدد من الأطفال المصابين بإصابات خطيرة إلى مستشفى الفيوم العام، بعد إعطاء المصل اللازم لجميع الأطفال المصابين.