أجهزة تسرق الكهرباء في منزلك حتى بعد غلقها بينها «الميكروويف»

يعتقد كثيرون أنّ بعض الأجهزة الكهربائية تتوقف عن استهلاك الكهرباء عند غلقها، إذ يتسبب ترك الفيشة في مقبس الكهرباء، إلى زيادة الاستهلاك، لذا حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على زيادة وعي المواطنين وحثّهم على ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال اتباع النصائح الآتية:

أجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها

1- ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد استهلاك الكهرباء

ذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أنّه من المهم نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من الشواحن، فاستمرار الفيشة في مقبس الكهرباء دون جهاز المحمول، يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة، ما يسمى بـ«وضع الاستعداد»، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل.

2- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة

ويفضل غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، فرغم غلقه إلا أنّه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة، ما يسمى بـ«وضع الاستعداد»، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل.

3- الأجهزة ذات «التايمر» مثل الميكروويف

4- الأجهزة التي تعمل من خلال «الفيشة» مثل المراوح والخلاطات، لذا احرص دائمًا على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاك الطاقة.

وأشار الجهاز إلى أنّه في وضع الاستعداد تستهلك (تهدر) الأجهزة الكهربائية طاقة كهربائية في صورة حرارة مُبددة، إذ إنّ درجة الحرارة، أو مجرد الإحساس بدفء الجهاز وهو على وضع الاستعداد لفترة كافية للوصول إلى درجة حرارة ثابتة، تعطي فكرة عن المقصود بإهدار الطاقة الكهربائية.

وتستهلك الكهرباء الاحتياطية (وضع الاستعداد) في الأجهزة الكهربائية المحتوية على جهاز تحكم عن بعد (ريموت كنترول) أو لمبة الليد أو ساعة رقمية أو زر لمس أو وظيفة مماثلة، في هذه الحالة ستكون كمية الكهرباء التي تغذي الجهاز تكفي لتزويد أجهزة استشعاره بالطاقة بحيث يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى.

أجهزة سارقة للكهرباء في المنزل

- شاحن الموبايل: تستهلك شواحن الهواتف المحمولة قدر كبير من الكهرباء وحتى مع عدم توصيلها بالتليفون المحمول.

- الريسيفر: يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر» كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات.

- جهاز راوتر الإنترنت: يستهلك الراوتر كهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، والتي تعمل بشكل مستمر.

- فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة: رغم غلق الأجهزة من خلال الريموت، الا أنّها تكون في وضع الاستعداد وبالتالي تستهلك كهرباء.