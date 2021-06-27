مواعيد القطارات اليومية على الوجهين البحري والقبلي

كشفت هيئة السكة الحديد عن مواعيد القطارات اليومية، إلى جميع محافظات الجمهورية في الوجهين البحري والقبلي.

أولا: الوجه البحري

القطارات المكيفة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

قطارات القاهرة - الإسكندرية:

- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامة الساعة 14.25 ظهرا .

- قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.

- قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر.

- قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.

قطارات الإسكندرية - القاهرة

- قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

- قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

- قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

- قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامة الساعة 15.00 ظهرا.

- قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر.

- قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر.

- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان، موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 17.20 بعد الظهر.

- قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

- قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامة الساعة 20.10 مساء.

- قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطارات القاهرة الإسماعيلية بورسعيد والعكس:

- قطار رقم 593 القاهرة السويس مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 05.00 صباحا.

- قطار رقم 945 القاهرة بورسعيد مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 06.10 صباحا.

- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.40 صباحا.

- قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد، موعد قيامه الساعة 13.45 ظهرا.

- قطار رقم 955 القاهرة بورسعيد مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.40 ظهرا.

- قطار رقم 959 القاهرة الإسماعيلية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 17.40 بعد الظهر.

- قطار رقم 946 الإسماعيلية القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 05.00 صباحا.

- قطار رقم 952 بور سعيد القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 06.50 صباحا.

- قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج، موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.

- قطار رقم 956 بورسعيد القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرا.

قطارات المنصورة دمياط القاهرة والعكس:

- قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 05.35 صباحا.

- قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 06.25 صباحا.

- قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 07.10 صباحا.

- قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 07.35 صباحا.

- قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة، موعد قيامه الساعة 08.30 صباحا.

- قطار رقم 966 دمياط القاهرة، موعد قيامه الساعة 15.07 بعد الظهر.

- قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

- قطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 05.15 صباحا.

- قطار رقم 965 القاهرة دمياط مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 07.20 صباحا.

- قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرا.

- قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرا.

- قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 15.10 بعد الظهر.

- قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة، موعد قيامه الساعة 16.35 بعد الظهر.

- قطار رقم 969 القاهرة دمياط مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

قطارات القاهرة المناشي إيتاي البارود والعكس:

- قطار رقم 687 القاهرة المناشي إيتاى البارود مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.30 بعد الظهر.

- قطار رقم 666 إيتاي البارود المناشي القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 07.15 صباحا.

ثانيا: الوجه القبلي:

وجاءت مواعيد القطارات المكيفة بالوجه القبلي كالتالي:

- قطار رقم 1902 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 978 القاهرة اسيوط VIP، موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

- قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 982 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

- قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرا.

- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 17.30 بعد الظهر.

- قطار رقم 872 القاهرة أسيوط، موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

- قطار رقم 988 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 19.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

- قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.45 بعد الظهر.

- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

- قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

- قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

- قطار رقم 996 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

- قطار رقم 890 القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

- قطار رقم 977 الأقصر القاهرة، موعد قيامه الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 83 أسوان القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 1903 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 01.05 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 87 أسوان القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 01.15 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 01.40 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 2009 أسوان القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 02.05 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 871 أسيوط القاهرة، موعد قيامه الساعة 03.15 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 04.10 صباحا.

- قطار رقم 997 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 04.35 صباحا.

- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 05.45 صباحا.

- قطار رقم 989 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 06.40 صباحا.

- قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد، موعد قيامه من القاهرة الساعة 07.05 صباحا.

- قطار رقم 991 سوهاج القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.20 صباحا.

- قطار رقم 987 الأقصر القاهرة، موعد قيامة من القاهرة الساعة 10.15 صباحا.

- قطار رقم 891 أسوان القاهرة VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 15.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 983 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 16.20 بعد الظهر.

- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

- قطار رقم 2013 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 22.10 مساء.

- قطار رقم 2007 أسوان القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

- قطار رقم 2015 أسوان القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.