حظك اليوم الاثنين 28-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يقع برج الحمل في دائرة البروج الأولى، ويتميز بالتضحية وإيثار غيره على نفسه، كما أنّه من الشخصيات التي تكره الكسل والفشل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

عطارد في منزل العلاقات يدعمك ويمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر لا يزال في منزل الأصدقاء وتستطيع اليوم أن تخلق من حولك أجواء حيوية والكل يطلب صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.