حظك اليوم الخميس 24-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يثق بنفسه وقدراته، ويعرف بشخصية رومانسية وعاطفية ويصبح غاضبًا وقلقًا إذا أهملت مشاعره.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس، يطالبك أن تعمل بدقة ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك، راجع موقفك ومواقف الآخرين كي تصل للحقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في مربع برجك، وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.