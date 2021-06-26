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حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | السبت 26 يونيو 2021
برج الحمل

برج الحمل

أنثى برج الحمل  متسلّطة، مستقلّة، ذكية، مبدعة ومزاجية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط والمعاكسات الفلكية فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات، فقط كن صبوراً وأعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع فينوس في وضع دقيق، فلا تستسلم للعصبية والتوتر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

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