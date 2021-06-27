حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

تتميز أنثى برج الحمل بقدرتها الكبيرة على التواصل مع الآخرين بمختلف طباعهم وصفاتهم، فضلا عن أنها تتصف بالوضوح والشفافية دائما.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تدفعك للتعامل بود مع من تحب ومع الأصدقاء وفي المقابل سيكونوا أمناء معك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.