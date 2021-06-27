تعرف على مواعيد وأماكن حملة تطعيم شلل الأطفال الجديدة بالمحافظات

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال، لتطعيم الأطفال ضد الشلل، بالمحافظات خلال الأيام المقبلة، حيث سيجرى إطلاق حملتين الأولى في شهر يوليو المقبل والثانية في أغسطس 2021، وفقا لتصريحات تليفزيونية منذ أيام للدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، مؤكداً إطلاق الحملتين بدعم من منظمة الصحة العالمية، للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

حمله تطعيم شلل الأطفال أول يوليو

وسيجرى إطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال الجديدة، مطلع شهر يوليو المقبل، وتجوب المحافظات جميعًا، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام كالمعتاد مع الحملات الماضية، وسيجرى خلالها تطعيم الأطفال المقيمين بالمحافظات سواء المصريين او الأجنبيين المقيمين على أرض المحافظات، وستنطلق حملة تطعيم شلل الأطفال في كافة الأماكن بالتزامن مع بعضها البعض، وسيكون التطعيم من سن يوم حتى 5 سنوات، بخلاف جدول التطعيمات الإجباري الذي وضعته وزارة الصحة والسكان منذ سنوات.

حمله تطعيم شلل الأطفال.. المحافظات تستعد

بينما استعدت المحافظات المختلفة لحمله تطعيم شلل الأطفال، حيث جرى تجهيز الفرق الطبية، وجهزت محافظة الإسكندرية 29 مركزًا ثابتا لتطعيم الصغار ضد شلل الأطفال، بخلاف الوحدات الصحية، كما جهزت محافظة كفر الشيخ، نحو 237 وحدة صحية لبدء حمله تطعيم شلل الأطفال، فيما استعدت باقي المحافظات من خلال تدريب الفرق الطبية واتخاذ الإجراءات الوقائية، فضلاً عن تجهيز الوحدات الصحية للفرق الثابتة والمتحركة.

حمله تطعيم شلل الأطفال.. 38 جرعة لمصر

ووفقًا للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فإن مصر حصلت على 38 جرعة تطعيم مجاني من منظمتي اليونيسف والصحة العالمية، قبل بدء حملة تطعيم شلل الأطفال التي ستنطلق أول يوليو، بهدف رفع مناعة الأطفال والحفاة على مصر خالية من شلل الأطفال، فضلًا عن أن اللقاح في حملة تطعيم شلل الأطفال، سيكون عن طريق الفم، وتستهدف أكثر من 17 مليون طفل.

أماكن حملة تطعيم شلل الأطفال

وقبل انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال، ستعلن المحافظات عن أماكن الحملة بالوحدات الصحية وذلك بالنسبة للفرق الثابتة، كما تجوب الفرق كافة القرى والعزب وتطرق من منزل لمنزل لتطعيم الأطفال، ويمكنك معرفة أماكن حملة تطعيم شلل الأطفال بالإسكندرية من هنـــــــــــا، بينما يمكنك معرفة أماكن حملة تطعيم شلل الأطفال بمحافظة الفيوم من هنــــــــــــا، وستعلن باقي المحافظات أماكن عمل الحملة.