أول رد من والد حسام حبيب بشأن اتهامه لابنه بسرقة شيرين: «مش صوتي»

انتشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، يتحدث خلاله عن خطة نجله للزواج سراً من شيرين عبد الوهاب، من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها، وأنها شخصية «ملولة» وتطلب الطلاق باستمرار.

وقال «حسين» في تصريح لـ«الوطن»، إن ما أثير «كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي».

وانتشرت عدة أخبار تفيد بانفصال شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب، لكن الفنانة نفت تلك الشائعات التي انتشرت بشأن نشوب خلاف بينها وبين زوجها، وأكدت بشكل غير مباشر أن العلاقة بينهما أكثر من جيدة ولا يشوبها شائبة.

من ناحية أخرى، قرر الفنان حسام حبيب أن يكون متواجدًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم أعمال غنائية بناءً على طلب من جمهوره.

وكتب حسام عبر صفحته على «إنستجرام»، قائلًا: «قررت بداية جديدة، أغاني جديدة وسأنتبه الى السوشيال ميديا، أعطوني أفكار وشجعوني».

كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، نشرت صورة لها رفقة عيد حسام في عيد ميلاده «تويتر» علقت عليها: «كلّ سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكلّ سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي»، وتابعت «بحبّك، بجد كلمة قليلة على إحساسي».