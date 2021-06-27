تحديد هوية «متحرش الهرم» (فيديو)

قال مصدر مطلع، إن أجهزة الأمن بالجيزة، تفحص مقطع فيديو متداول يظهر فيه شاب، محاولا التحرش بفتاة داخل «ميكروباص» قادم من من منطقة الوراق إلى المريوطية، وتمكنت من تحديد هوية المتهم، تمهيدا للقبض عليه في أماكن تواجده وتردده، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، واتخاذ شؤونها.

تحديد المتهم

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهم المتحرش بالفتاة المجني عليها «أسماء. ع»، الذي حاول التعدي عليها بعد تعرضها للتحرش، داخل ميكروباص قادم من من منطقة الوراق إلى المريوطية، حيث عرض عليها مشاهدة مقطع مُخل على هاتفه المحمول.

المجني عليها

وقالت المجني عليها «أسماء. ع» في تصريحات لـ«الوطن»، إنها استقلت ميكروباص من منطقة الوراق إلى المريوطية، ثم وجدت أحد الأشخاص يجلس بجوارها، ومنذ اللحظات الأولى لم تشعر بالارتياح لهذا الجالس بجوارها، وتأكد لديها هذا الشعور بعد نظرات غريبة وغير مريحة.

وتابعت أسماء، أنها وضعت حقيبتها بينها وبين الراكب بجوارها، فعرض عليها أن يحمل عنها زجاجتها أو حقيبتها لكنها رفضت، ثم فوجئت به ينظر لجسدها بنظرات غير مريحة، مشيرة إلى أن أجرى عدة محاولات للمسها، وانتهت بالفشل، فوجئت بهذا الشخص يحاول من جديد بأن يريها فيديو مٌخل عبر هاتفه، فشعرت بالصدمة لبضع ثوانٍ، قبل أن تصرخ وتستغيث بركاب الميكروباص.

رد فعل

وأشارت الفتاة إلى صدمتها من رد فعل الركاب، بعد استغاثتها بهم، وصرخت في سائق الميكروباص، وطلبت منه إنزال الراكب، ففوجئت برد فعل المتحرش بأنه تهجم عليها، وحاول ضربها وقال: «انتي بتقولي إيه أنا مش نازل»، وعبرت الفتاة عن صدمتها من رد فعل ركاب الميكروباص، وقالت: «تعنتوا ونقلوه إلى أحد المقاعد الأمامية وهاجموها، وأخبروها أنه "معملش حاجة"».