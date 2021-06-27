يقظة قائد قطار الإسماعيلية تمنع وقوع حادث في التل الكبير «فيديو»

تفادى علي لطفى، قائد قطار رقم 589 «القاهرة- الإسماعيلية»، ومساعده عبدالسلام أسامة، الاصطدام بجرار زراعي ومقطورة، كانت تعبر من مكان غير معد لعبور السيارات أو المشاة.

وتسبب الجرار والمقطورة، في تعطل حركة قطار القاهرة الإسماعيلية أمام عزبة الشنواني التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

ومر سائق الجرار فوق قضبان السكك الحديدية من معبر غير شرعي، ولم ينجح في عبور القضبان، ومن ثم توقف الجرار والمقطورة على القضبان، ما أدى لتوقف القطار القادم من القاهرة إلى الإسماعيلية، نحو 45 دقيقة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت معدات الحماية المدنية من رفع الجرار والمقطورة من على القضبان.

وجرى التحفظ على الجرار الزراعي والمقطورة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وضبط قائد الجرار.

وحذرت هيئة السكة الحديد جموع المواطنين وقائدي المركبات، بعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور من على قضبان السكك الحديدية.

وأعلنت هيئة السكة الحديد توقيع غرامات مالية فورية على جميع المواطنين وقائدي المركبات، الذين لا يلتزمون بتعليمات الهيئة في عدم العبور من المنافذ غير المعدة للعبور، وعدم عبور شريط قضبان السكة الحديد، موضحة أنه سيتم إزالة جميع التعديات من على قضبان السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وحركة مسير القطارات.