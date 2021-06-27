كل ما تريد معرفته عن قانون التنمر.. حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه

تصدر البحث على شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، البحث عن كل ما تريد معرفته عن قانون التنمر، حيث تعد ظاهرة التنمر، إحدى الظواهر الغريبة التى هاجمت المجتمع المصري فى السنوات الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، لذلك حرص المشرع المصري، على التدخل لمواجهتها بعقوبات، الهدف منها إثناء مرتكبي هذه الأفعال عن القيام بها مرة أخرى، وتضمنت هذة التعديلات، تغليظ بعض المواد الواردة في أحكام قانون العقوبات.

عقوبات مغلظة لمواجهة جرائم التنمر بالمجتمع

والتعديلات التي أدخلت على قانون التنمر، تحوي تعريفا دقيقا للتنمر، ويعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة، بقصد الإساءة للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين، أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

قانون التنمر يضاعف العقوبة حال العودة

وحددت عقوبات قانون التنمر، الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

كما شمل قانون التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصى.