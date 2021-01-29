«قادرون على إسقاط الأهلي والبايرن».. مدرب الدحيل يتعهد بعلاج «الثغرة»

تعهد صبري لاموشي، المدير الفني للدحيل القطري، بمعالجة الثغرة الدفاعية التي يعانيها الفريق، قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي المصري في إطار مباريات ربع نهائي مونديال الأندية.

وشدد لاموشي على أن الثغرة الدفاعية التي يشهدها فريقه قد تكلفه الكثير في مواجهة أبطال العالم، إضافة إلى أنه يعمل على قدم وساق، من أجل إضفاء روح التجانس بين العناصر الجديدة والقديمة في الفريق.

وينوي المدرب إشراك الصفقات الجديدة في البطولة، وهم ألونجا وزكريا وعلي مال الله والكريمي.

وضم الدحيل منذ انطلاق موسم الانتقالات الشتوية الجاري، 4 صفقات قوية على مستوى جميع المراكز.

وجرى التعاقد مع اليكيني مايكل ألونجا، والذي استطاع أن يسجل 29 هدفاً على مدار 35 مباراة خاضها مع فريقه السابق كاشيوا ريسول الياباني، في الموسم الماضي، كما صنع 4 أهداف حاسمة.

وطوال مسيرته في الملاعب حتى الآن، أحرز ألونجا 61 هدفاً، وصنع 15 آخرين، بينما سجل 18 هدفا دوليا مع منتخب كينيا خلال 40 مباراة خاضها.

بينما جاء التعاقد مع علي كريمي لاعب الوسط من أجل تدعيم الفريق الذي عانى طوال الموسم الماضي.

وسجل كريمي الذي انضم إلى الفريق القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، 7 أهداف مع ناديه السابق.

وفي مركز حراسة المرمى تعاقد الدحيل مع صلاح زكريا بسبب معاناته الكبيرة التي واجهها على مستوى هذا المركز، وأخيراً الظهير الأيمن علي مالله.

ويضم الدحيل القطري في صفوفه عددا من اللاعبين المميزين أبرزهم أحمد ياسر المحمدي القادم من الدوري الإسباني، ومهدي بن عطية مدافع يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق.

ويعد مهاجم المنتخب القطري صاحب الأصول السودانية، المعز علي، ولاعب الوسط صاحب الأصول البرازيلية لويس جونيور، أحد أبرز نجوم الفريق.

ونقلت صحيفة «الراية» القطرية، عن لاموشيه قوله إنه يثق في قدرة كتيبة نادي الذهب على تخطي جميع العقبات التي تقف أمامها في طريق التتويج بلقب كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن فريقه يملك عناصر مميزة قادرة على الفوز على أي منافس، سواء كان الأهلي في ربع نهائي البطولة أو بايرن ميونيخ «بطل دوري أبطال أوروبا» الذي ينتظر الفائز في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، يغادر الأهلي المصري إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الدحيل، في المباراة المقررة يوم 4 فبراير، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء، وهي المشاركة السادسة للمارد الأحمر بالعرس العالمي، بنسخته السابعة عشر على مدار تاريخ البطولة.