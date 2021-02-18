مدرب «يد الأهلي» يشعل أزمة في السفارة الإسبانية

قرر بعضٍ أفراد الجالية الإسبانية المتواجدة في مصر، التقدم بشكوى رسمية من خلال السفارة الإسبانية في القاهرة، للاتحاد الدولي لكرة اليد، ضد طارق محروس المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي.

وتأتي الشكوى بعد تعدي مدرب الأهلي بالضرب على أحد أقارب باروندو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب مباراة الفريق أمام الزمالك اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين لكرة اليد.

بدأت القصة حين قام أحد أقارب المدير الفني للمنتخب الوطني باروندو جارسيا، والذي كان يرتدي قميص الزمالك، بالتقاط بعض الصور بالقرب من غرفة ملابس فريق الأهلي عقب المباراة، وهو ما استفز مدرب الأهلي الذي قام بالتعدي عليه قبل أن يحتوي المتواجدين الموقف.

من جانبه أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لـ«الوطن سبورت» أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من باروندو مدرب المنتخب عقب المباراة أبدى خلاله غضبه الشديد مما بدر من طارق محروس تجاه أحد أقاربه.

وأضاف: «هذا الشخص هو مرافق دائم ومحب لمنتخب مصر، وبالمصادفة أخذ قميص الزمالك هدية من وسام نوار لاعب الفريق، وهو ليس مشجعاً سواء للأهلي أو الزمالك».

وأكمل: «لم تصلنا أي شكوى رسمية حتى الآن وفي حالة وصول شكوى رسمية سنتخذ إجراء ضد مدرب الأهلي بعد التحقيق في الواقعة».

ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة 28\27 خلال المباراة التي أقيمت بينهما، منذ قليل، على صالة ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لنهائيات دورى المحترفين لكرة اليد لموسم 2019 - 2020، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة 15\14 وجاء قويا بين الفريقين، قبل أن يحسم الزمالك المباراة لصالحه في النهاية.