مستشار الرئيس: من تلقى جرعتي اللقاح يحتاج لتطعيم آخر بعد 8 شهور

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن مدى تلقي المواطنين جرعة ثالثة بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحًا أنه من تلقى جرعتي اللقاح قد يحتاج لتطعيم آخر بعد 8 شهور، وهذا لا يُسمى جرعة ثالثة بل تطعيم ثاني.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه خلال اجتماعه اليوم في كلية طب عين شمس مع زملائه، قال: « إن التطعيم بالجرعتين تستمر فعاليته من 6 لـ 8 شهور فقط، وهو بالجرعتين يبقى أخذ التطعيم كامل، وكل الشركات والمؤسسات الطبية قالت إن اللقاح ده يستمر في المتوسط 6 شهور لـ 8 شهور، زي ما بيحصل في الانفلونزا».

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن تعطيم الانفلونزا الموسمية يتم أخذه مع بداية كل فصل الشتاء سنويًا، «السنة دي مكتوب عليه 2021، السنة الجاية هينكتب عليه 2022، عشان السلالات والطفرات تتغير من سنة لأخرى، عشان كده كل سنة يتعمل نوع جديد من التطعيم قد يكون هذا اللي سيسود مع تطعيمات الكورونا فيروس».

وعن مدى تأثير اللقاح على سلالة «دلتا» و «دلتا بلس»، أوضح أن هذا يتوقف على قدرة سرعة الشركات على تغيير نوع الفاكسين أو تركبيبته للتعامل مع هذه السلالة الفترة القادمة، « ناس تقول هل التطعيمات الموجودة حاليا مؤثرة على السلالة ولا لا، أنا برد أن الشركات التي أنتجت اللقاحات أعلنت أنها حتى الآن مؤثرة، ولو وجدت الشركات أن التأثير مبقاش قوي على طفرات دلتا أو دلتا بلس يبقى نفس المصانع ونفس الشركات تغير شكله بحيث يغطي السلالة اللي موجودة».