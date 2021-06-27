حكم ارتداء المايوه للرجال.. دار الإفتاء تجيب

حكم ارتداء المايوه للرجال، يبحث عنه الكثيرون مؤخرا، وهل ارتداء المايوه للرجال حلال أم حرام، سؤال يجيب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن للرجل عورة لا بد من سترها ولا بد من توضيح مواصفات المايوه للرجال قبل ارتدائه، مشيرًا إلى أن عورة الرجل تكون من السُرة إلى الركبة، فطالما يصل الشورت إلى الركبة فيجوز وإذا خالف ذلك يكون حرام شرعا.

شروط ارتداء المايوه للرجال

وأضاف «وسام» في إجابته على سؤال «حكم ارتداء الرجل للشورت أو ارتداء المايوه للرجال وهل ركبته تعد من العورة؟»، قائلا: إن ارتداء الرجل للشورت الذي يرتديه مباح إذا لم يظهر منه إلا الركبة لأنها ليست من العورة على الراجح، ومن قال إن الركبة داخله في حدود العورة، أجاز بوجوب سترها في الصلاة، ومن قال إنها ليست من حدود العورة أجاز الصلاة بكون الركبتين مكشوفتين.

وتابع: «ما يشترط في هذا البنطال فوق ذلك أن لا يكون شفافًا يظهر ما تحته فإن هذا يحرم ارتداؤه والدليل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غطِّ فخذك فإن فخذ الرجل من عورته» وهو صحيح.

خالد الجندي عن حكم ارتداء المايوه للرجال: حرام شرعا

ومن جانبه، قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حكم ارتداء المايوه للرجال، إن عورة الرجل في الإسلام ما بين السرة والركبة، وعند الإمام أبي حنيفة، لافتًا إلى أنَّ حدود عورة المرأة هي أن كل جسدها عورة أمام الأجانب ما عدا الوجه والكفين.

وأضاف خلال حلقة سابقة لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أنَّ ارتداء المايوه للرجال أو الشورت الذي يكشف عورات الرجال، حرام شرعًا.